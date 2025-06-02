رهان ديمبلي مع أصدقائه يكسبه ساعة بقيمة نصف مليون يورو

ارتدى عثمان ديمبلي البالغ من العمر 28 عاما ساعة فاخرة خلال احتفالات باريس سان جيرمان في أول لقب له بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفاز باريس سان جيرمان على إنتر ميلان بخماسية نظيفة في المباراة النهائية التي أقيمت أول أمس السبت على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، ليتوج الفريق الباريسي بأول لقب لدوري الأبطال في تاريخه.

وظهر الدولي الفرنسي بساعة فخمة على معصمه تقدّر قيمتها بأكثر من 500 ألف يورو بحسب بعض المواقع الإلكترونية المتخصصة.

وكشف بطل العالم مع منتخب فرنسا 2018 بعد الفوز التاريخي على إنتر ميلان أنه قبل تحديا من بعض أصدقائه المقربين لتسجيل عدد معين من الأهداف.

واعترف ديمبلي بأنه نجح في رهانه "قلت في بداية الموسم إنني سأسجل بعض الأهداف هذا الموسم، سجلت 10 أهداف في جميع المسابقات، وهذا أمر جيد، علينا الاستمرار، وضعت لنفسي تحديا لأن هناك شيئا ثمينا علي الفوز به، ساعة من الماركات العالمية باتيك ورولكس".

وبعد بضعة أشهر سجل لاعب رين السابق 33 هدفا في 49 مباراة بجميع المسابقات، منها 25 هدفا في عام 2025.

Dembélé a gagné son pari avec ses amis autour de sa fameuse Rolex… et s’est offert une pièce de roi ! Il a été aperçu avec sa nouvelle montre : une Rolex Daytona Platinum "Arabic Dial" au poignet. 💎⌚ Un bijou ultra rare : – Cadran bleu glacier

– Chiffres arabes

– Lunette… pic.twitter.com/GJV6zv60ka — Foot Mercato (@footmercato) June 1, 2025

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وحصل ديمبلي على لقب أفضل لاعب في الموسم بالدوري الفرنسي خلال حفل توزيع الجوائز، وقال مبتسما "فزت، لكنني سأحاول مضاعفة هذا العدد أو سأعتزل قريبا، أنا جشع".

وارتدى لاعب برشلونة السابق ساعة رولكس دايتونا على معصمه خلال احتفالات الفوز بلقب الدوري الفرنسي بعد آخر مباراة ضد أوكسير (3-1)، وأعاد ارتداء الساعة أول أمس السبت بعد الفوز على إنتر ميلان.

وصوّر مغني الراب سام نفسه وهو يقدم الهدية إلى ديمبلي بعد المباراة، وقال "إنها ساعة رولكس دايتونا بلاتينيوم "عربية الميناء" تباع بأكثر من 520 ألف يورو على بعض مواقع بيع الساعات العالمية الفاخرة".

وتتميز ساعة ديمبلي بإطار مرصع بالألماس، وكما هو الحال دائما في ساعات رولكس البلاتينية يأتي ميناء الساعة بلون أزرق جليدي، ويمكن رؤية 8 أرقام عربية هندية على الميناء، وتعمل الساعة بعيار 4130 الذي يوفر احتياطي طاقة لمدة 72 ساعة.