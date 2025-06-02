لقب دوري أبطال أوروبا يقرب ديمبلي من الكرة الذهبية

زاد الحديث في الأيام القليلة الماضية عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية تزامنا مع انتهاء الموسم الكروي في القارة الأوروبية العجوز.

وبات الفرنسي عثمان ديمبلي على رأس قائمة المرشحين للفوز بالجائزة المرموقة التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الشهيرة، خاصة بعد نجاحه في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا ليضمها إلى الثنائية المحلية، وفق ما يرى موقع "بلانيت فوتبول".

وتباينت حظوظ المرشحين طوال الموسم بناء على أرقامهم الشخصية وإنجازات فرقهم، لكن بدت الصورة أكثر وضوحا حتى هذه المرحلة، في انتظار ما ستؤول إليه الأمور في الصيف خاصة في ظل وجود بطولة مهمة للغاية، وهي كأس العالم للأندية التي قد تلعب دورا بارزا في تعزيز أحقية لاعب ما واستبعاد آخر.

وتاليا القائمة الحالية للمرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية وفق موقع "بلانيت فوتبول":

10- الأسكتلندي سكوت مكتوميناي (نابولي)

قد يكون وجود لاعب خط الوسط الأسكتلندي مفاجئا، لكن تأثيرَه ودوره الكبيرين في تتويج نابولي بالدوري الإيطالي يستحق ذكر اسمه على الأقل في القائمة.

وحصل مكتوميناي أيضا على جائزة أفضل لاعب في "الكالتشيو"، علما بأنه سجل 12 هدفا وصنع 6 في 34 مباراة بالدوري.

9- المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

رغم صعوبة فوز ظهير أيمن بجائزة الكرة الذهبية، لكن ما قدمه حكيمي طوال الموسم يجعله مرشحا جديرا بالفوز بالجائزة المرموقة.

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وقدم حكيمي أداء مبهرا على الصعيد الشخصي في كل البطولات مع باريس سان جيرمان بتسجيله 9 أهداف أبرزها الهدف الأول في مرمى إنتر ميلان بنهائي دوري أبطال أوروبا، وتقديم 14 تمريرة حاسمة في 48 مباراة تزامنا مع التتويج بالثلاثية التاريخية.

8- الإسباني بيدري (برشلونة)

قدّم بيدري مستوى مذهلا مع برشلونة في موسم 2024-2025، ورغم قلة مساهماته التهديفية (سجل 6 وصنع 8 في 59 مباراة) إلا أنه كان عنصرا هاما للغاية في المنظومة الجماعية للفريق الكتالوني، خاصة التحكم باللعب والربط بين الخطوط.

وما يعزز حظوظ بيدري بالفوز بالكرة الذهبية ولو قليلا، هو تتويج مواطنه رودري لاعب مانشستر سيتي بالجائزة في العام الماضي.

7- الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد)

لم يحقق النجم الفرنسي أي لقب كبير في موسمه الأول مع ريال مدريد، لكن وجوده مع النادي الملكي في بطولة كأس العالم للأندية قد ينعش بعضا من آماله في المنافسة على الجائزة.

اكتفى مبابي بتحقيق أرقام لافتة على الصعيد الشخصي، حيث تُوج هدافا للدوري الإسباني برصيد 31 هدفا وهي حصيلة منحته جائزة الحذاء الذهبي.

ورغم تتويجه مع الريال ببطولتي كأس السوبر الأوروبي وكأس القارات للأندية (الإنتركونتننتال) لكن ذلك لا يُعد كافيا، وبالتالي يتعين على مبابي تقديم أفضل أداء ممكن في مونديال الأندية من أجل تعزيز حظوظه أكثر للفوز بالجائزة.

👟🥇👏 مبابي يحصل على الحذاء الذهبي 2024-2025! pic.twitter.com/0eZBhuQ6iD — ريال مدريد (@realmadridarab) May 26, 2025

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6- الفرنسي ديزيري دوي (باريس سان جيرمان)

توّج دوي موسمه الكروي بأداء مذهل في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان، حيث سجل هدفين وصنع ثالثا، وهو ما يكفي ليكون في القائمة على الأقل.

واختير دوي أفضل لاعب شاب في دوري الأبطال متفوقا على لامين جمال موهبة برشلونة، وهو ما قد يعزز حظوظه للترشح للجائزة وربما سيلعب دورا كبيرا في منحه جائزة "الفتى الذهبي" التي تقدمها صحيفة توتو سبورت الإيطالية سنويا لأفضل لاعب شاب في العالم.

5- البرازيلي رافينيا (برشلونة)

تفاصيل بسيطة لعبت دورا هاما في تراجع مركز رافينيا في هذه القائمة، أبرزها الهدف الذي سجله فرانسيسكو أتشيربي مدافع إنتر ميلان في مرمى برشلونة في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وإلا لكان البرازيلي في مكان أفضل.

وعادل رافينيا رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو في عدد المساهمات التهديفية بموسم واحد بدوري الأبطال بوصوله إلى 21 مساهمة (سجل 13 وصنع 8).

وفي الوقت نفسه تبدو أرقام رافينيا الشخصية مذهلة إذ سجل 34 هدفا وقدّم 25 تمريرة حاسمة في 57 مباراة بجميع البطولات، وتُوج بالثلاثية المحلية (الدوري والكأس والسوبر).

4- المصري محمد صلاح (ليفربول)

ربما تراجع مستوى صلاح في أهم لحظات الموسم الكروي، لكن هذا لا يستبعده تماما من فرصة المنافسة على الجائزة المرموقة.

ورغم فشل ليفربول في الفوز أو الاستمرار في المنافسة على ألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي سيكون من الظلم عدم وجود المصري بين الثلاثة الأوائل وفق موقع "بلانيت فوتبول"، خصوصا بعدما قاد الفريق بشكل لا غُبار عليه للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصل صلاح على جائزة هداف الدوري الإنجليزي (29 هدفا) وأفضل لاعب في البطولة، وكذلك أفضل لاعب في إنجلترا بتصويت النقاد، وبالمجمل سجل 34 هدفا وصنع 23 في 52 مباراة بجميع البطولات.

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3- الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان)

حقق كفاراتسخيليا إنجازا غير مسبوق في تاريخ كرة القدم، بعدما تُوج الجورجي بالثلاثية التاريخية مع سان جيرمان (الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، دوري أبطال أوروبا)، إضافة إلى الدوري الإيطالي مع نابولي.

بدأ كفاراتسخيليا الموسم الكروي مع نابولي ثم انتقل في "الميركاتو" الشتوي إلى باريس سان جيرمان، وخاض في المجمل 44 مباراة سجل فيها 12 هدفا، أهمها الهدف الرابع للفريق الفرنسي في مرمى إنتر بنهائي دوري الأبطال، إضافة إلى 9 تمريرات حاسمة.

2- الإسباني لامين جمال (برشلونة)

خطف لامين الأضواء في الموسم الحالي بسبب أدائه الرائع، خاصة في المباريات الكبرى ضد ريال مدريد وإنتر ميلان بدوري الأبطال، فبمجرد أن تصل الكرة إليه تعتقد أنها بحوزة رونالدينيو أو زين الدين زيدان أو حتى ليونيل ميسي.

وعلى عكس صلاح، تألق لامين في المرحلة الحاسمة من الموسم الكروي، فقد هز شباك ريال مدريد في كلاسيكو الليغا وحسم الدوري بهدف رائع في إسبانيول، كما أبهر الجميع في المباراتين ضد إنتر لكن ذلك لم يكن كافيا للوصول إلى النهائي.

في المجمل لعب لامين جمال 55 مباراة بجميع البطولات، سجل فيها 18 هدفا وقدم 25 تمريرة حاسمة، ويبدو أن فوز باريس سان جيرمان بالكأس "ذات الأذنين" قد يحرمه من الجائزة هذا الموسم.

Lamine Yamal only scores bangers 🔥pic.twitter.com/iMqwbzPZkO — MSN (@FCBTunes) May 30, 2025

1- الفرنسي عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان)

ساعدت سلسلة عروضه المذهلة على قلب موسم فريقه رأسا على عقب وكانت أهدافه ضد ليفربول وأرسنال في دوري الأبطال حاسمة في التتويج باللقب للمرة الأولى، كما اختير أفضل لاعب في البطولة الأوروبية العريقة.

وليس هذا فحسب، فأداؤه وأرقامه بجميع البطولات الأخرى كان لها الدور البارز في التتويج بالثلاثية التاريخية، وهو ما زاد من قوة حظوظه في الفوز بالجائزة.

سجل ديمبلي 33 هدفا وصنع 15 في 49 مباراة بجميع البطولات، ويعوّل عليه المدرب إنريكي لمواصلة تألقه في الصيف من خلال بطولة كأس العالم للأندية.