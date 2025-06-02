خطة النصر السعودي لإقناع رونالدو بالاستمرار

وضع نادي النصر السعودي خطة خاصة من أجل إقناع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بتجديد عقده خلال الفترة المقبلة، وسط الجدل الدائر حول مستقبل اللاعب.

ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بتوقيع عقد جديد رغم أن العقد الحالي لرونالدو مع النصر ينتهي في اليوم الأخير من شهر يونيو/حزيران الجاري.

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين أن النصر يسعى حاليا للدخول في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة ضمن خطة واضحة أملا في التوصل إلى اتفاق جديد مع رونالدو.

وذكر رومانو عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" أن النصر يستعد لإجراء بعض التغييرات من أجل الحصول على موافقة رونالدو وتوقيع عقد جديد يضمن استمراره مع "العالمي".

وأوضح أن النصر وضع في خطة تعاقداته للميركاتو الصيفي قائمة أسماء لامعة بحجم الكولومبي لويس دياز نجم ليفربول، والسلوفاكي دافيد هانكو لاعب فينورد بالإضافة إلى لاعب خط وسط من الطراز العالمي لم يُذكر اسمه أو أي تفاصيل أخرى عنه.

وأشار إلى وجود أهداف تعاقدية أخرى للنصر خلال الفترة المقبلة غير الأسماء المذكورة.

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وتساءل رومانو ما إذا كانت هذه الخطة كافية لإقناع رونالدو البالغ من العمر 40 عاما بتجديد عقده مع النصر أو الرحيل عن النادي.

يأتي ذلك في وقت يحيط فيه الغموض حول مستقبل رونالدو وسط تقارير إعلامية عديدة متناقضة تتحدث عن بقائه مع الفريق وأخرى تتوقع رحيله بعد تجربة وُصفت بالفاشلة.

ولم ينجح رونالدو طوال موسمين ونصف في التتويج مع النصر بأي بطولة رسمية محلية أو قارية، لكن أرقامه الشخصية تبدو ملفتة إذ سجل 93 هدفا وصنع 19 في 105 مباريات وفق موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مصدر مطلع أن المسؤولين السعوديين يجرون مفاوضات صعبة مع رونالدو لإبقائه في الدوري المحلي.

وقال مصدر من صندوق الاستثمارات العامة الذي يملك الأندية الأربعة الكبرى في السعودية (الهلال، النصر، الاتحاد، والأهلي) إن "هناك مفاوضات صعبة جارية لإقناع رونالدو بالبقاء واللعب" في الدوري السعودي الموسم المقبل.

وأضاف "الخيار الأول (لرونالدو) هو الانتقال إلى الهلال مع فرصة للمشاركة في كأس العالم للأندية أو إلى بطل آسيا الأهلي".