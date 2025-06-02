المكافآت المالية لفرق دوري أبطال أوروبا 2024-2025
أُسدل الستار على بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025 بتتويج مستحق لباريس سان جيرمان الفرنسي هو الأول في تاريخه، على حساب إنتر ميلان الإيطالي.
وجرت البطولة هذا الموسم بنظام جديد بمشاركة 36 فريقا بدلا من 32، كما تم الاستغناء عن مرحلة المجموعات واستبدالها بمرحلة الدوري وفيه يخوض كل فريق 8 مباريات، الأمر الذي ساعد الأندية على زيادة مكافآتها المالية.
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وبفضل تتويجه بدوري الأبطال حقق فريق العاصمة الفرنسية إيرادات مالية قياسية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بلغت بالمجمل 148 مليون يورو.
للتاريخ 📸 pic.twitter.com/UhltKpciMn
— باريس سان جيرمان (@PSG_arab) May 31, 2025
وربح باريس سان جيرمان أكثر من 10 ملايين يورو إضافية بعد انتصاره الكبير في النهائي على إنتر ميلان 5-0، موزعّة على 6.5 ملايين يورو، مقابل الفوز على الفريق الإيطالي و4 ملايين للتأهل لكأس السوبر الأوروبي.
وجاء إنتر ميلان في المركز الثاني يليه أرسنال وبرشلونة، فيما حلّ ريال مدريد حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، في المركز السابع، وقد تجاوزت أرباحه المالية حاجز الـ100 مليون يورو بقليل.
💸💰📊 Your final 🔵 UEFA Champions League (unofficial) prize money rankings for season 2024/25
🔹 PSG 🇫🇷 made +€10.5m tonight:
▪️ +€6.5m is for winning the 🔵 UCL final
▪️ +€4m is for qualifying for UEFA Super Cup
🔹 PSG 🇫🇷 finish the season with record breaking €148.4m… pic.twitter.com/GWTWw6soXy
— Football Meets Data (@fmeetsdata) May 31, 2025
وتاليا القيمة النهائية للجوائز المالية لجميع الأندية التي شاركت في دوري أبطال أوروبا 2024-2025:
- باريس سان جيرمان: 148.42 مليون يورو.
- إنتر ميلان: 136.63 مليون يورو.
- أرسنال: 117 مليون يورو.
- برشلونة: 116.56 مليون يورو.
- بايرن ميونخ: 105.87 ملايين يورو.
- بوروسيا دورتموند: 102.16 مليون يورو.
- ريال مدريد: 101.83 مليون يورو.
- ليفربول: 98.13 مليون يورو.
- باير ليفركوزن: 87.11 مليون يورو.
- أتلتيكو مدريد: 84.92 مليون يورو.
- أستون فيلا: 83.69 مليون يورو.
- ليل: 78.72 مليون يورو.
- مانشستر سيتي: 76.22 مليون يورو.
- بنفيكا: 71.44 مليون يورو.
- أتلانتا: 67.08 مليون يورو.
- يوفنتوس: 66.42 مليون يورو.
- آيندهوفن: 65.28 مليون يورو.
- فينورد: 64.81 مليون يورو.
- ميلان: 61.37 مليون يورو.
- كلوب بروج: 60.87 مليون يورو.
- موناكو: 59.77 مليون يورو.
- لايبزيغ: 58.79 مليون يورو.
- ستاد بريست: 51.83 مليون يورو.
- سبورتنغ لشبونة: 48.98 مليون يورو.
- سيلتيك: 46.22 مليون يورو.
- شتوتغارت: 42.98 مليون يورو.
- سالزبورغ: 42.55 مليون يورو.
- شاختار دونتسيك: 41.31 مليون يورو.
- دينامو زغرب: 39.71 مليون يورو.
- بولونيا: 35.26 مليون يورو.
- النجم الأحمر: 32.02 مليون يورو.
- يونغ بويز: 30.20 مليون يورو.
- جيرونا: 29.93 مليون يورو.
- سبارتا براغا: 28.51 مليون يورو.
- شتورم غراتس: 28.03 مليون يورو.
- سلوفان براتيسلافا: 21.87 مليون يورو.