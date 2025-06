المكافآت المالية لفرق دوري أبطال أوروبا 2024-2025

أُسدل الستار على بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025 بتتويج مستحق لباريس سان جيرمان الفرنسي هو الأول في تاريخه، على حساب إنتر ميلان الإيطالي.

وجرت البطولة هذا الموسم بنظام جديد بمشاركة 36 فريقا بدلا من 32، كما تم الاستغناء عن مرحلة المجموعات واستبدالها بمرحلة الدوري وفيه يخوض كل فريق 8 مباريات، الأمر الذي ساعد الأندية على زيادة مكافآتها المالية.

وبفضل تتويجه بدوري الأبطال حقق فريق العاصمة الفرنسية إيرادات مالية قياسية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بلغت بالمجمل 148 مليون يورو.

وربح باريس سان جيرمان أكثر من 10 ملايين يورو إضافية بعد انتصاره الكبير في النهائي على إنتر ميلان 5-0، موزعّة على 6.5 ملايين يورو، مقابل الفوز على الفريق الإيطالي و4 ملايين للتأهل لكأس السوبر الأوروبي.

وجاء إنتر ميلان في المركز الثاني يليه أرسنال وبرشلونة، فيما حلّ ريال مدريد حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، في المركز السابع، وقد تجاوزت أرباحه المالية حاجز الـ100 مليون يورو بقليل.

💸💰📊 Your final 🔵 UEFA Champions League (unofficial) prize money rankings for season 2024/25

🔹 PSG 🇫🇷 made +€10.5m tonight:

▪️ +€6.5m is for winning the 🔵 UCL final

▪️ +€4m is for qualifying for UEFA Super Cup

🔹 PSG 🇫🇷 finish the season with record breaking €148.4m… pic.twitter.com/GWTWw6soXy

— Football Meets Data (@fmeetsdata) May 31, 2025