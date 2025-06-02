البرتغالي كوينتراو.. من المجد الأوروبي مع ريال مدريد إلى عالم الصيد

من ملامسة المجد الأوروبي إلى خوض غمار الحياة على متن قوارب الصيد اختار المدافع البرتغالي السابق فابيو كوينتراو طريقا مغايرا بعد اعتزاله كرة القدم، راسما لنفسه مسارا بعيدا عن الأضواء والشهرة التي رافقته خلال مشواره في ريال مدريد والمنتخب البرتغالي.

كوينتراو -الذي اعتزل كرة القدم في سن 33 عاما- جمع 9 ألقاب كبرى خلال مسيرته، من بينها دوري أبطال أوروبا إلى جانب رونالدو، في فترة امتدت لـ7 سنوات مع صفوف الميرينغي بين عامي 2011 و2018.

ورغم أن فابيو لم يكن دائم الظهور في التشكيلة الأساسية فإنه ترك بصمته في العديد من المباريات، سواء تحت قيادة جوزيه مورينيو أو زين الدين زيدان.

وبعد مسيرة شهدت محطات في بنفيكا وموناكو وسبورتينغ لشبونة أنهى كوينتراو رحلته في الملاعب مع فريق بداياته ريو آفي، وعاد إليه بعد اعتزاله مؤقتا عام 2020.

شغف بالصيد

لكن ما بعد الكرة كان بداية شغف آخر منذ اعتزاله، فقد كرّس كوينتراو حياته للصيد مستلهما ذلك من والده الذي كان يملك قاربا ويصطحبه في رحلات بحرية منذ صغره.

وقال كوينتراو في تصريحات سابقة "كنت أعلم أن كرة القدم ستنتهي يوما ما وسأحتاج إلى وجهة جديدة، البحر هو سعادتي، وهنا أريد أن أعيش".

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ويمتلك المدافع السابق الآن 3 سفن، ويقود فريقا مكونا من 45 شخصا، معظمهم من الشباب، لكنه واجه مؤخرا متاعب قانونية بعد ضبط كمية كبيرة من سرطان البحر في مستودع غير مرخص بميناء بوفوا دي فارزيم، مما أدى إلى مصادرة نحو 1020 كيلوغراما من المأكولات البحرية وإغلاق المنشأة بقرار من هيئة الأغذية والسلامة الاقتصادية في البرتغال.

وبعيدا عن الصيد، خاض كوينتراو مغامرة استثمارية في المشروبات، معلنا دخوله شريكا في إحدى الشركات التجارية.

ومع هذا التحول الجريء من نجم في الملاعب إلى رائد في البحر والأعمال يقدم فابيو كوينتراو نموذجا مختلفا للاعب ما بعد الاعتزال، وهو نموذج لا يبحث عن الأضواء، بل عن المعنى الحقيقي للحياة.