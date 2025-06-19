هجوم لاذع على الإنجليزي أرنولد بعد ظهوره الأول مع ريال مدريد

ظهر ترينت ألكسندر-أرنولد، الظهير الأيمن السابق لليفربول، لأول مرة مع ريال مدريد في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية والتي انتهت بالتعادل 1-1 مع الهلال السعودي، وتعرض أداؤه لانتقادات لاذعة من وسائل الإعلام الإسبانية.

وصرح ألكسندر-أرنولد لشبكة "دازن" بعد المباراة: "كان يوم ظهوري الأول مع ريال مدريد رائعا، وهو ما يحلم به كل لاعب تقريبا".

وأضاف أنه "أمر لا يُصدق، شعرت بالدعم منذ لحظة انضمامي للنادي. إنه أمرٌ مذهل. قاعدة جماهيرية كبيرة في جميع أنحاء العالم. تشعر بذلك كل يوم".

لكن وسائل الإعلام الإسبانية شنت هجوما لاذعا على أرنولد في ظهوره الأول مع "لوس بلانكوس".

لم يبدُ مرتاحا

وفي السياق، كتب سيرجي كابديفيلا -في صحيفة سبورت- أن "تشابي ألونسو وضعه في مركز الظهير، لكنه لم يبدُ مرتاحا أبدا ولم يخلق أي ميزة". ومنحه تقييم 10/5، وعلى المنوال نفسه، قال جيه إل كالديرون من صحيفة ماركا إن هذه "لم تكن أفضل بداية للاعب الإنجليزي، الذي لم يُقدم أداء هجوميا يُذكر".

وأضاف أنه "افتقر إلى التألق الهجومي وكانت لديه بعض نقاط الضعف الدفاعية. كانت المباراة بطيئة، وانتهت المباراة بإلغاء هدف للهلال بداعي التسلل".

في المقابل، كتب المراسل جويل ديل ريو -في مدونة البث المباشر للمباريات على موقع الصحيفة نفسها- "لا أعرف كيف شاهدتم ذلك على التلفزيون، لكن خروج ترينت من الملعب خلال الهجمة المرتدة للهلال أذهلني".

كافح ليترك أثرا

أما لوكاس كارديناس، فكتب في موقع "ديفينسا سنترال" أنه كثُر الحديث عن ترينت ألكسندر-أرنولد قبل ظهوره الأول، "لكنه كان مخيبا للآمال؛ لم يكن في أفضل حالاته دفاعيا، وكافح ليترك أثرا هجوميا قبل استبداله".

وأضاف "لم تكن أفضل بداية له. كانت بعض تمريراته هشة، وكان تعرضه للهجمات ضعيف دفاعيا".

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وتابع "كانت مشاركة أولى رائعة في كأس العالم للأندية، إذ انضم لاعب ليفربول السابق أخيرا إلى النادي. واجه بعض الصعوبات في الشوط الأول، لكنه كان جيدا في تشتيت الكرة بقدمه التي كانت تُشبه القفاز".

خارج مركزه

من ناحيته، شاهد كيان سبحاني من موقع "إدارة ريال مدريد" المباراة في ميامي، وشرح رأيه في أداء أرنولد على قناتهم على يوتيوب: "أعتقد أن أداءه كان مخيبا للآمال في مباراته الأولى، كانت مباراة صعبة بعض الشيء، هجوميا، لم يكن بالحدة نفسها رغم أنه مرر تمريرة مهمة في بداية الهدف".

وأضاف "أعتقد أن لمساته وتمريراته بدت غير دقيقة، أجّل بعض تمريراته دون داعٍ".

وتابع "دفاعيا، هو خارج مركزه، هذا ليس مفاجئا. لكنني أردتُ الإشارة إلى مدى فوضوية الشوط الأول، لأنه في مرحلة بناء الهجمة، يلعب ترينت دور الظهير الأيمن المقلوب، أي أنه يتحرك إلى مركز الوسط كمنفذ.. في هذه الحالة، إذا فقد الفريق الكرة، يخرج ظهيرك الأيمن من الصورة فورا".

حضور ضعيف جدا

وكتب فرناندو إس تافيرو لصحيفة "آس" إن "حضور اللاعب ضعيف جدا، إنه يفتقر إلى الموهبة الدفاعية".

وأضاف "ريال مدريد تعاقد معه ليكون حاسما في بناء الهجمة.. في بعض الأحيان، حاول الظهور بين الخطوط في مركز الوسط، متقدما على المدافعين الثلاثة الآخرين، لكن دون أي تأثير حقيقي".

يزداد قوة

لم تكن الملاحظات كلها سلبية، إذ رأى أحد الصحفيين من "موندو ديبورتيفو" أن مستواه تحسّن مع تقدم المباراة، وكتب: "ظهر اللاعب الإنجليزي لأول مرة أساسيا مع ريال مدريد، وتطور مستواه حتى تراجعت حالته البدنية".