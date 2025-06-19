إينزاغي مدرب الهلال: قدمنا أداء جيدا أمام ريال مدريد أحد أقوى فرق العالم

رأى الإيطالي سيموني إينزاغي مدرب الهلال السعودي أن "كرة القدم العربية في تطور مستمر"، مشيدا باللاعبين المحليين بعد التعادل مع ريال مدريد الإسباني 1-1 الأربعاء على ملعب "هارد روك" ضمن منافسات المجموعة الثامنة من كأس العالم للأندية بكرة القدم.

وقدّم إينزاغي أوراق اعتماده سريعا في الظهور الرسمي الأول مع الهلال بعدما جاء من إنتر، فارضا التعادل على ريال مدريد الذي كان قريبا من الفوز في الدقائق الأخيرة لولا تصدي الحارس المغربي ياسين بونو لركلة جزاء نفذها الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 90+2.

وتحدث إينزاغي في المؤتمر الصحفي عن تفاجئه بأداء اللاعبين المحليين قائلا "أنا سعيد جدا باللاعبين العرب، باللاعبين السعوديين: سالم (الدوسري)، (حسان) التمبكتي، وناصر (الدوسري). إنهم لاعبون جيدون جدا. هؤلاء الثلاثة كانوا يعلمون منذ 3 أيام فقط أنهم سيلعبون اليوم، وما فاجأني حقا هذه الرغبة لدى الخمسة الآخرين الذين شاركوا الليلة".

وأردف "جميعهم كانوا يمتلكون الروح المناسبة، ونحن بحاجة إلى كل واحد منهم. لقد حصلت على ردّة فعل ممتازة من اللاعبين العرب".

واعتبر إينزاغي (49 عاما) الذي يخوض تجربته الأولى خارج إيطاليا بعدما درّب لاتسيو وإنتر، أن "كرة القدم العربية تتحسّن عاما بعد عام. البنى التحتية التي يتم بناؤها، والتنظيم الموجود حاليا، كل ذلك مذهل. لقد وجدت ناديا رائعا، وهم يلبّون كل ما طلبته على المستوى التنظيمي ومع الطاقم (الفني). التنظيم لديهم ممتاز، وكرة القدم العربية في تطوّر مستمر".

وعلّق إينزاغي الذي خسر نهائي دوري أبطال أوروبا قبل نحو أسبوعين أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بخماسية نظيفة، على المباراة مع ريال مدريد قائلا "كانت مباراة جيدة. وبالنسبة لفريقي، أعتقد أن التشكيلة كانت ممتازة. أظن أننا نظمنا المباراة بشكل جيد وقدمنا أداء جيدا أمام ريال مدريد الذي يُعد من أقوى الفرق في العالم. لذا أنا سعيد. لا يمكنني أن أطلب أكثر من ذلك".

إعلان

وأشار المدرب الإيطالي إلى أن حالة المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش ستقيّم خلال الأيام المقبلة لمعرفة ما إذا كان قادرا على المشاركة مع الفريق في المواجهة المقبلة أمام سالزبورغ النمساوي.

واعتبر إينزاغي أن فريقه "بين يدين أمينتين" في وجود الحارس بونو، مضيفا "دائما يمنحنا شعورا بالراحة. طوال سنواتي كمدرب، كنت محظوظا دائما بحراس مرمى ممتازين، وبونو حارس رائع بالفعل".