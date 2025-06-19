مودريك لاعب تشلسي يواجه أطول عقوبة في تاريخ كرة القدم

يواجه نجم تشلسي ميخايلو مودريك واحدة من أطول فترات الإيقاف في تاريخ كرة القدم بعد اتهامه من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتعاطي المنشطات.

وأوقف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مودريك بعد فشله في اجتياز اختبار المنشطات في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وجاءت النتيجة إيجابية لمادة ميلدونيوم المحظورة، والتي أُعطيت له في الخارج عندما لم يكن الجناح الأوكراني في مهمة مع تشلسي.

ووفقًا لتقرير جديد، قد يُوقَف مودريك لمدة تصل إلى 4 سنوات بعد تقديمه عينة "أ" إيجابية، ووفقا لصحيفة "تلغراف" تم إيقافه مؤقتا بينما ينتظر هو وتشلسي نتائج العينة "ب"، بعد أن أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الآن أنه وَجَّه إليه اتهام.

وصرح متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي لموقع "سبورت بابيل" (SPORTbible) "نؤكد أن ميخايلو مودريك مُتهم بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات، بزعم وجود أو استخدام مادة محظورة، وفقًا للائحتين 3 و4 من لوائح مكافحة المنشطات للاتحاد الإنجليزي. ونظرًا لأن هذه القضية لا تزال قيد النظر، فإننا لسنا في وضع يسمح لنا بالتعليق أكثر في الوقت الحالي".

ونفى مودريك تعمده مخالفة أي قواعد، معربا عن صدمته من نتيجة اختبار المنشطات الإيجابية، وفي بيان نُشر على إنستغرام قال اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا "أؤكد أنني تلقيت إخطارا بأن العينة التي قدمتها للاتحاد الإنجليزي تحتوي على مادة محظورة، لقد كان هذا بمثابة صدمة كبيرة، لأنني لم أستخدم أي مواد محظورة أو أخالف أي قواعد عن عمد، وأعمل عن كثب مع فريقي للتحقيق في كيفية حدوث ذلك".

وأضاف "أعلم أنني لم أرتكب أي خطأ، وما زلت متفائلا بعودتي إلى الملاعب قريبا. لا أستطيع الإفصاح عن المزيد الآن نظرا لسرية الإجراءات، لكنني سأفعل ذلك في أقرب وقت ممكن".

انضم مودريك إلى تشلسي قادما من شاختار دونيتسك في صفقة بلغت قيمتها أكثر من 118 مليون دولار.

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لم يُثر أداؤه إعجاب الجميع منذ انتقاله إلى ستامفورد بريدج في يناير/كانون الثاني 2023، حيث سجل 10 أهداف في 73 مباراة في جميع المسابقات.