مانشستر سيتي يدفع ثمن انتهاكه قواعد البريميرليغ

غُرّم نادي مانشستر سيتي 1.45 مليون دولار أميركي، الخميس، من قِبل رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، على خلفية دوره في تأخير انطلاقة 9 مباريات خلال الموسم الماضي.

وأعلنت الرابطة أن "سيتيزينز" خرق القواعد المتعلقة بانطلاق المباريات واستئنافها بين أكتوبر/تشرين الأول وفبراير/شباط.

وبلغ التأخير الأطول دقيقتين و24 ثانية قبل انطلاق الشوط الثاني من ديربي مانشستر بمواجهة الجار اللدود يونايتد في ملعب "أولد ترافورد" في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقالت الرابطة إن سيتي قبل التهم الموجهة إليه واعتذر عن هذه الحوادث.

وأفادت رابطة "بريميرليغ" في بيان "تساعد القوانين المتعلقة بانطلاق المباريات واستئنافها على ضمان تنظيم المسابقة بأعلى مستوى احترافي ممكن، وتوفر اليقين للجماهير والأندية المشاركة".

وتابعت "كما أنه يضمن بث جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز وفقا للجدول الزمني".

ليست المرة الأولى التي يجد فيها سيتي نفسه في مأزق بما يتصل بتأخير موعد انطلاق المباريات. فقد سبق أن غرّم النادي أكثر من مليوني جينه أسترليني (2.69 مليون دولار) العام الماضي نتيجة 22 انتهاكا لمواعيد انطلاق المباريات أو استئنافها.

أنهى رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا منافسات الدوري في الموسم الماضي في المركز الثالث، بعدما وصلت سلسلة تتويجهم باللقب لأربعة أعوام متتالية إلى نهايتها بفوز ليفربول باللقب.

يشارك سيتي الذي خسر أيضا بشكل مفاجئ في نهائي كأس إنجلترا أمام كريستال بالاس 0-1، في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بحلتها الجديدة في الولايات المتحدة، علما أنه يحمل لقب النسخة الأخيرة.