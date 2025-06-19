سبب رفض جوب بيلينغهام وضع اسم العائلة على قميصه

ظهر اللاعب الدولي الإنجليزي الشاب جوب بيلينغهام لأول مرة مع بوروسيا دورتموند -الثلاثاء- أمام فلومينينسي في كأس العالم للأندية، لكنه لم يضع اسم عائلته على ظهر قميصه.

وقّع جوب (19 عاما) عقدا لمدة 5 سنوات مع بوروسيا دورتموند الأسبوع الماضي، ولم ينتظر طويلا ليظهر لأول مرة مع الفريق الألماني.

ولاحظ المشجعون أنه لم يكن يرتدي اسم عائلته "بيلينغهام" على ظهر قميصه، وليست هذه المرة الوحيدة التي يرفض فيها شقيق جود نجم ريال مدريد وضع اسمه عائلته على ظهر قميصه.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أوضح توني موبراي، مدرب سندرلاند السابق، كيف أن اللاعب الشاب لا يريد أن يعيش على اسم أخيه وقال "أعتقد أنه يحاول بناء هوية خاصة به".

وأضاف "لا يريد أن يعيش على اسم أخيه؛ بل يريد أن يكون لاعب كرة قدم كما هو، وأن يُظهر للناس ما بوسعه فعله"، وحتى في فيديو تقديمه لدورتموند، أوضح جوب "أنا لا أسير على خطى أحد".

وقال المدير الرياضي بنادي بوروسيا دورتموند الألماني، سيباستيان كيل، إن اللاعب الإنجليزي الشاب المنضم حديثا إلى النادي ترك بصمته في تدريبات الفريق بعد انضمامه من سندرلاند الأسبوع الماضي.

وأكمل جوب انتقاله إلى ألمانيا مقابل 33 مليون يورو في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن ساعد سندرلاند في الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عبر المباريات الفاصلة.

وسبق لشقيقه جود بيلينغهام اللعب مع دورتموند قادما من برمنغهام سيتي الإنجليزي في عام 2020 مقابل 25 مليون يورو قبل انتقاله إلى ريال مدريد لاحقا. وخاض جود 132 مباراة في الدوري الألماني وأحرز 24 هدفا وفاز بكأس ألمانيا عام 2021.

حالات مشابهة

جوب ليس اللاعب الوحيد الذي يختار ارتداء اسمه الأول على ظهر قميصه.

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ففيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول، يرتدي ببساطة اسم "فيرجيل" بسبب خلاف عائلي مع والده، كما يرتدي ديلي آلي لاعب فريق كومو الإيطالي اسم "ديلي" فقط على قمصانه وقال إنه عاش بعيدا عن عائلته منذ صغره ولا يشعر بأن لديه أي علاقة معها.

ومؤخرا، حمل ترينت ألكسندر-أرنولد، الظهير الأيمن لريال مدريد، قميصا عليه اسم "ترينت" عند تقديمه كلاعب في سنتياغو برنابيو.

وقال ترينت، في مؤتمر صحفي، "تفسير ذلك سهل جدا، بصراحة. لطالما وجدتُ أنه عندما أسافر إلى أوروبا، يُربك اسمي الكثيرين، بوجود 3 أسماء واسم مزدوج، ألكسندر-أرنولد".

وأضاف "يناديني الناس أرنولد، وينادونني ألكسندر، وينادونني أليكس، وينادونني ترينت، وهناك الكثير من الأمور التي تحدث. لذلك فكرتُ، دعونا نُبسط الأمر، دعونا نُسهله، ترينت على الظهر، سيجعلني أعرف، هذا اسمي، لذا أعتقد أن الناس سينادونني بهذا الاسم".

بدأت كتابة الأسماء على القمصان عام 1993 خلال نهائي كأس المحترفين الإنجليزي، ثم أصبحت إلزامية في الدوريات العالمية بعد اعتمادها رسميا في كأس العالم 1994.