جدول ترتيب المجموعات بعد الجولة الأولى من المرحلة الأولى بكأس العالم للأندية

خسارتان ونتيجة إيجابية للفرق العربية، شهدتها الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم للأندية بكرة القدم.

وتلقى فريق العين الإماراتي خسارة قاسية من يوفنتوس الإيطالي بخماسية نظيفة في المجموعة السابعة من البطولة العالمية، كما خسر الوداد المغربي بهدفين دون رد أمام مانشستر سيتي في المجموعة نفسها، بينما انتزع الهلال السعودي تعادلا بطعم الفوز من ريال مدريد في المجموعة الثامنة 1-1.

نتائج المباريات وجدول ترتيب المجموعات بعد نهاية الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس العالم للأندية

المجموعة الثامنة

نتائج المباراتين:

باتشوكا (المكسيك) x سالزبورغ (النمسا) 1-2

ريال مدريد (إسبانيا) x الهلال (السعودية) 1-1

جدول الترتيب:

سالزبورغ: 3 نقاط

ريال مدريد: نقطة

الهلال: نقطة

باتشوكا: لا شيء

المجموعة السابعة

نتائج المباراتين:

العين (الإمارات) x يوفنتوس (إيطاليا) 0-5

مانشستر سيتي (إنكلترا) x الوداد (المغرب) 2ـ0

جدول الترتيب:

يوفنتوس: 3 نقاط

مانشستر سيتي: 3 نقاط

الوداد: لا شيء

العين: لا شيء

المجموعة السادسة

نتائج المباراتين:

أولسان (كوريا الجنوبية) x ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا) 0-1

فلوميننسي (البرازيل) x بوروسيا دورتموند (ألمانيا) 0-0

جدول الترتيب:

ماميلودي صنداونز: 3 نقاط

فلوميننسي: نقطة

بوروسيا دورتموند: نقطة

أولسان: لا شيء

المجموعة الخامسة

نتائج المباراتين:

مونتيري (المكسيك) x إنتر (إيطاليا) 1-1

ريفربلايت (الأرجنتين) x أوراوا ريد دايموندز (اليابان) 3-1

جدول الترتيب:

ريفربلايت: 3 نقاط

مونتيري: نقطة

إنتر: نقطة

أوراوا ريد دايموندز: لا شيء

المجموعة الرابعة

نتائج المباراتين:

فلامنغو (البرازيل) x الترجي (تونس) 2-0

تشلسي (إنكلترا) x لوس أنجلوس أف سي (الولايات المتحدة) 2-0

جدول الترتيب:

فلامنغو: 3 نقاط

تشلسي: 3 نقاط

الترجي: صفر نقاط

لوس أنجلوس أف سي: لا شيء

المجموعة الثالثة

نتائج المباراتين:

بوكا جونيورز (الأرجنتين) x بنفيكا (البرتغال) 2-2

بايرن ميونخ (ألمانيا) x أوكلاند سيتي (نيوزيلندا) 10-0

جدول الترتيب:

بايرن ميونخ: 3 نقاط

بوكا جونيورز: نقطة واحدة

بنفيكا: نقطة واحدة

أوكلاند سيتي: لا شيء

المجموعة الثانية

نتائج المباراتين:

باريس سان جرمان (فرنسا) x أتلتيكو مدريد (إسبانيا) 4-0

بوتافوغو (البرازيل) x سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة) 2-1

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جدول الترتيب:

باريس سان جرمان: 3 نقاط

بوتافوغو: 3 نقاط

سياتل ساوندرز: لا شيء

أتلتيكو مدريد: لا شيء

المجموعة الأولى

نتائج المباراتين:

بالميراس (البرازيل) x بورتو (البرتغال) 0-0

الأهلي (مصر) x إنتر ميامي (الولايات المتحدة) 0-0

جدول الترتيب: