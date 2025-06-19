حكم يشهر بطاقة غريبة لطرد لاعب بوكا جونيورز بكأس العالم للأندية

أظهر الحكم سيزار ألفارو راموس بطاقة غير مسبوقة في مباراة بوكا جونيورز الأرجنتيني ضد بنفيكا البرتغالي بكأس العالم للأندية بكرة القدم، عندما طرد مدافع بوكا خورخي فيغال.

وفي مباراة متوترة، شهدت طرد 3 لاعبين، بينهم لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق أندير هيريرا، نجح بنفيكا في تعويض تأخره بهدفين نظيفين ليتعادل 2-2 بهدفين سجلهما الأرجنتينان أنخيل دي ماريا ونيكولاس أوتاميندي.

إلى جانب النتيجة النهائية المثيرة والأحداث الدراماتيكية، برزت حادثة أخرى لم تشهدها كرة القدم من قبل، تمثلت بطرد الحكم لمدافع بوكا خورخي فيغال ببطاقة "دعاء"، بدلا من البطاقة الحمراء.

وبعد أن أظهر البطاقة عن غير قصد أثناء طرد فيغال، سحبها الحكم وأعادها إلى جيبه.