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حكم يشهر بطاقة غريبة لطرد لاعب بوكا جونيورز بكأس العالم للأندية

حكم يظهر بطاقة دعاء بدلا من البطاقة الحمراء لطرد لاعب بوكا جونيور
مباراة بوكا جونيورز وبنفيكا شهدت 3 حالات طرد (مواقع التواصل الاجتماعي)
19/6/2025

أظهر الحكم سيزار ألفارو راموس بطاقة غير مسبوقة في مباراة بوكا جونيورز الأرجنتيني ضد بنفيكا البرتغالي بكأس العالم للأندية بكرة القدم، عندما طرد مدافع بوكا خورخي فيغال.

وفي مباراة متوترة، شهدت طرد 3 لاعبين، بينهم لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق أندير هيريرا، نجح بنفيكا في تعويض تأخره بهدفين نظيفين ليتعادل 2-2 بهدفين سجلهما الأرجنتينان أنخيل دي ماريا ونيكولاس أوتاميندي.

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إلى جانب النتيجة النهائية المثيرة والأحداث الدراماتيكية، برزت حادثة أخرى لم تشهدها كرة القدم من قبل، تمثلت بطرد الحكم لمدافع بوكا خورخي فيغال ببطاقة "دعاء"، بدلا من البطاقة الحمراء.

وبعد أن أظهر البطاقة عن غير قصد أثناء طرد فيغال، سحبها الحكم وأعادها إلى جيبه.

المصدر: الصحافة البريطانية

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