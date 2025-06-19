تعاقد برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم مع الحارس جوان غارسيا قادما من جاره إسبانيول بعد دفعه شرط إنهاء عقده، وفقا لما أعلن النادي الكتالوني الأربعاء.

ووصلت قيمة الصفقة إلى 26.34 مليون يورو (31 مليون دولار) لفترة 6 سنوات، بحسب تقارير صحفية.

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وقال برشلونة، في بيان، عن وصول الحارس البالغ 24 عاما "لقد أنهى للتو موسما رائعا في الدوري الإسباني، ولعب دورا رئيسا في بقاء إسبانيول".

وأضاف بطل الدوري الإسباني 28 مرة "جعل أداؤه المتميز، إلى جانب إمكاناته الاستثنائية في سن الـ24 فقط، منه هدفا للعديد من الأندية الكبرى حول العالم، بما في ذلك برشلونة".

وكان غارسيا ودّع -الثلاثاء- جماهير إسبانيول في فيديو نشره عبر وسائل التواصل، جاء فيه "أعلم أن هذا القرار لن يكون سهل الفهم على الجميع".

وأضاف "لا أطلب منكم ذلك. لكنني أريدكم أن تعلموا أنه كان قرارا مدروسا للغاية، لم يُراعِ فقط مسيرتي المهنية، بل أيضا مصلحة النادي وعائلتي ونفسي".

🚨رســميـاً🚨 جوان غارسيا ينضم الى نادي برشلونة ✅ pic.twitter.com/mZELMecIKN — FCB World (@forcabarca_ar) June 18, 2025

10 معلومات عن خوان غارسيا حارس برشلونة الجديد

استهل غارسيا مسيرته في إسبانيول قبل أن يدافع عن الفريق الأول نهاية عام 2021، لكنه فرض نفسه أساسيا بين الخشبات الثلاث في موسم 2023-2024 بعد عودة الفريق إلى مصاف أندية النخبة.

أنهى الموسم الماضي في "الليغا" كأفضل حارس مرمى ضمن إحصائيات التصديات (146)، وساهم بشكل كبير في بقاء الفريق في الدرجة الأولى. وحافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات من أصل 38 في الموسم ذاته.

1- سالنت.. مدينة كرة القدم

تقع سالينت دي يوبريغات على بُعد حوالي 70 كيلومترا من برشلونة، وهي مسقط رأس خوان غارسيا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 7 آلاف نسمة.

أنجبت هذه المدينة عددا لا يُحصى من لاعبي كرة القدم المحترفين أمثال غابري غارسيا لاعب برشلونة السابق -الذي خاض 180 مباراة مع الفريق- ومدافع ريال بيتيس الحالي أيتور رويبال، ومدافع ألميريا إدغار غونزاليس.

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2- على خطى شقيقه

في مسقط رأسه، وعلى خطى أخيه الأكب، بدأ خوان غارسيا مسيرته الكروية في مركز حارس المرمى وسرعان ما تألق وقدم مستويات مميزة.

🚨رســميـاً🚨 جوان غارسيا ينضم الى نادي برشلونة ✅ pic.twitter.com/mZELMecIKN — FCB World (@forcabarca_ar) June 18, 2025

3- بداية مسيرته الكروية

بعد فترات لعب مع سالنت ومانريسا، انضم إلى فريق دام قبل أن ينتقل إلى إسبانيول في سن الـ15 عاما.

في 12 ديسمبر/كانون الأول 2021، شارك لأول مرة مع الفريق الأول في كأس الملك بفوز خارج أرضه على سولاريس بنتيجة 3-2. وفي يناير/كانون الثاني 2022، شارك لأول مرة في الدوري الإسباني ضد فريق إلتشي.

4 – موسم مميز

بعد أن ساعد إسبانيول على الصعود من الدرجة الثانية في موسم 2023-2024، تصدى غارسيا في الموسم التالي في دوري الدرجة الأولى لأكبر عدد من الكرات، متفوقًا على أي حارس مرمى آخر، بمجموع 146 تصديا.

وفي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، لم يتفوق عليه سوى مارك فليكن، حارس برينتفورد الإنجليزي بـ153 تصديا.

5- أفضل حارس مرمى

منع غارسيا أكبر عدد من الأهداف في 67 مباراة خاضها مع إسبانيول، حيث حافظ على نظافة شباكه في 21 مباراة واستقبل 72 هدفا.

6- ثالث أفضل نسبة للتصديات

حقق غارسيا ثالث أفضل نسبة تصد وصلت 73.71%، ولم يتقدم عليه فقط سوى أوناي سيمون، حارس أتلتيك بيلباو، بنسبة 77.42%، ويان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد الفائز بكأس زامور، بنسبة 74.14%.

كما تصدى غارسيا لركلتي جزاء من أصل 6 ركلات جزاء احتسبت ضد فريقه خلال الموسم الماضي، إحداهما ضد مايوركا والأخرى ضد بيتيس.

7- حارس المرمى التاسع

يعتبر غارسيا الحارس التاسع الذي سبق له اللعب لبرشلونة وإسبانيول، وكان روما سولا أول حارس مرمى في بداية القرن العشرين، أما آخرهم فكان أوير أولازابال الذي غادر برشلونة عام 2014 ولعب مع إسبانيول بين عامي 2020-2022.

8- أول خوان في آخر 20 عاما

عندما يشارك لأول مرة مع برشلونة، سيكون اللاعب رقم 33 الذي يلعب لصالح برشلونة باسم "خوان" والأول منذ لاعب إسبانيول السابق، خوان فيردو، الذي لعب في موسم 2004-2005.

9- ذهبية أولمبياد باريس 2024

على الرغم من أنه لم يشارك مع المنتخب الاسباني الأول حتى الآن، فقد لعب خوان غارسيا مع إسبانيا على مستوى الشباب وكان جزءا من تشكيلة تحت 23 عاما الفائزة بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024.

10- غرفة ملابس مألوفة

ستضم غرفة ملابس برشلونة وجوها مألوفة على الأقل بالنسبة لحارس المرمى الجديد أمثال باو كوبارسي، وفيرمين لوبيز، وإريك غارسيا زملائه السابقين في منتخب إسبانيا الأولمبي.

يبدو أن وصول غارسيا إلى برشلونة سيعقد من مهمة إدارة حراس المرمى للنادي الكتالوني، حيث يتنافس غارسيا مع 3 حراس مرمى على مركز واحد بين الخشبات الثلاث وهم الألماني مارك -أندري تير شتيغن الذي يأمل الفريق أن يقبل بعرض للرحيل، والبولندي فويتشيك تشيزني، وإيناكي بينيا.