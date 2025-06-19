نقل مبابي نجم ريال مدريد إلى المستشفى

أُدخل نجم ريال مدريد الإسباني لكرة القدم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي إلى المستشفى لمعاناته من التهاب حاد في المعدة والأمعاء، وفقا لما أعلن ناديه اليوم الخميس.

وقال النادي الملكي -في بيان- إن "لاعبنا كيليان مبابي يعاني حالة حادة من التهاب المعدة والأمعاء، وتم نقله إلى المستشفى من أجل الخضوع لسلسلة من الاختبارات واتباع مسار العلاج المناسب".

وتحوم الشكوك حيال مشاركة مبابي في مباراة فريقه الثانية ضد باتشوكا المكسيكي ضمن المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية المقررة الأحد المقبل.

وأعلن النادي الملكي أن المهاجم الفرنسي الذي غاب عن المباراة الأولى ضد الهلال السعودي (1-1)، سيخضع للفحوصات والعلاج في المستشفى، مشيرا إلى أن أعراض التهاب المعدة تشمل الإسهال والقيء والحمى وفقدان الشهية وآلام البطن والتقلصات العضلية.

🚨🩺 بيان طبي من ريال مدريد – كيليان مبابي | • يعاني لاعبنا كيليان مبابي من التهاب حاد في المعدة والأمعاء وتم نقله إلى المستشفى لإجراء العديد من الفحوصات والعلاج. pic.twitter.com/BK6IFa6yID — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) June 19, 2025

وعندما سُئل مدرب ريال مدريد الجديد تشابي ألونسو عن حالة مهاجمه ابن الـ26 عاما بعد مباراة الهلال، أجاب قائلا: "لا أعرف إن كان مبابي سيعود للمباراة القادمة، سنرى".

وتابع "لم يكن على ما يرام في اليومين الماضيين. إنه مريض".

أنهى مبابي موسمه الأول مع "لوس بلانكوس" كأفضل هداف في صفوفه بتسجيله 31 هدفا في الدوري الإسباني لينال جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، لكن من دون أن يتمكن من قيادة فريقه لإحراز أي لقب كبير، مكتفيا بالمركز الثاني في "لاليغا" خلف الغريم التقليدي برشلونة.