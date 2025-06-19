شغب وفوضى وإطلاق نار.. ماذا حدث في ديربي طرابلس بالدوري الليبي؟

توقفت مباراة الديربي بين أهلي طرابلس والاتحاد في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم -أمس الأربعاء- بسبب اندلاع أعمال شغب وعنف داخل وخارج الملعب ترتب عليها إصابة عدد من المشجعين وحكم المباراة.

وقرب نهاية الشوط الأول، انطلقت الأجواء المشحونة بعدما احتفل صبحي المبروك لاعب الاتحاد، بصورة اعتبرها البعض غير لائقة، بهدف سجله زميله نوفل الزرهوني.

وبعد الاحتفال، اعترض الجهاز الفني للفريق المنافس لتنشب مشادة بين عناصر الفريقين والجهازين الفنيين، انسحب على إثرها طاقم التحكيم ورفض استكمال المباراة رغم وجود لاعبي الفريقين داخل المستطيل الأخضر.

حينها، اقتحمت الجماهير الملعب رغم إقامة المباراة خلف أبواب مغلقة، مما تسبب في إصابة حكم المباراة البرتغالي فابيو خوسيه كوستا، كما انقطع البث المباشر.

وقد أدان نادي أهلي طرابلس تعرض جماهيره لإطلاق نار خلال مباراة الاتحاد والتي توقفت وشهدت اقتحام الجماهير للملعب.

وقال مصدر لرويترز إن قوات الأمن أطلقت النار في مناوشات مع مشجعين وقعت خارج الملعب، في حين أُضرمت النار في حافلة الفريق المنافس.

اشعال النيران في حافلة نادي الاتحاد في المدينة الرياضية 11 يونيو #مقاطعة_منتجات_النسيم_مستمرة pic.twitter.com/SEmViYF6dI — تك يحرق كل شي (@tkyroogklshytk) June 18, 2025

وقال أهلي طرابلس في بيان "يعرب النادي عن إدانته الشديدة لاستخدام القوة المفرطة والرصاص الحي ضد جماهير النادي أثناء وبعد المباراة داخل مقر النادي".

وأعلن فتح تحقيق في الواقعة ومحاسبة المتورطين والمقصرين.

وأظهرت لقطات تم تداولها على الإنترنت وقوع اشتباكات بين المشجعين وقوات الأمن داخل الملعب، وفي محيطه.

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وبدوره أبدى نادي الاتحاد في بيان "استهجانه ورفضه للأفعال المسيئة المتمثلة في الاعتداء على بعثة الفريق.. وحرق حافلة النادي".