بيع نحو 1.5 مليون تذكرة بكأس العالم للأندية 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه باع ما يقرب من 1.5 مليون تذكرة لمسابقة كأس العالم للأندية التي انطلقت السبت الماضي في الولايات المتحدة. بحضور 60 ألف متفرج في المباراة الافتتاحية، و80 ألفا في لقاء باريس سان جيرمان الفرنسي أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأضاف فيفا -في بيان- أن المباريات الثماني الأولى من هذه المسابقة، التي تُقام بصيغتها الجديدة بمشاركة 32 فريقا، شهدت حضورا جماهيريا إجماليا بلغ 340 ألف متفرج، أي بمتوسط 42 ألفا و500 متفرج لكل مباراة.

وبالنسبة لبقية مباريات المسابقة، أوضح الاتحاد الدولي أن "أكثر المباريات طلبا على التذاكر هي تلك التي يخوضها ريال مدريد (الإسباني) أمام باتشوكا (المكسيكي)، والهلال (السعودي)أمام سالزبورغ (النمساوي)، وكذلك مواجهة بايرن ميونخ (الألماني) أمام بوكا جونيورز (الأرجنتيني) في ميامي، ولقاء فلامنغو (البرازيلي) أمام تشلسي (الإنجليزي) في فيلادلفيا".

وأضاف أنه "من المتوقع أن تجذب كل واحدة من هذه المباريات أكثر من 50 ألف متفرج".

ولتحفيز الإقبال على هذه النسخة وتجنب مشاهد المدرجات الفارغة في بعض الملاعب الكبرى، كما حدث في أتلانتا خلال مباراة تشلسي أمام "لوس أنجلوس إف سي"، طرح فيفا عروضا ترويجية على بعض التذاكر، مؤكدا أن هذه العروض ستستمر.

وكان المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا صرّح -بعد فوز تشلسي 2-0 على "لوس أنجلوس إف سي" على ملعب مرسيدس بنز، بحضور 22 ألف مشجع- بأن أجواء المباراة كانت "غريبة"، وأضاف أن "الملعب كان شبه فارغ، وليس ممتلئا".