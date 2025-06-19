الفائزون بجائزة رجل المباراة في الجولة الأولى بمونديال الأندية

أسدل الستار على مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية بكرة القدم التي تقام بنظام جديد للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقا، وتستضيفها الولايات المتحدة.

وشهدت المباريات الـ16 تألق العديد من اللاعبين، وسط توقعات بتزايد منسوب الإثارة والمنافسة في الجولتين القادمتين وصولا إلى الأدوار الإقصائية.

وفيما يلي اللاعبون الفائزون بجائزة أفضل لاعب بالجولة الأولى من مونديال الأندية: