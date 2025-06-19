الفائزون بجائزة رجل المباراة في الجولة الأولى بمونديال الأندية
19/6/2025
أسدل الستار على مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية بكرة القدم التي تقام بنظام جديد للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقا، وتستضيفها الولايات المتحدة.
وشهدت المباريات الـ16 تألق العديد من اللاعبين، وسط توقعات بتزايد منسوب الإثارة والمنافسة في الجولتين القادمتين وصولا إلى الأدوار الإقصائية.
وفيما يلي اللاعبون الفائزون بجائزة أفضل لاعب بالجولة الأولى من مونديال الأندية:
- الأهلي 0-0 إنتر ميامي (أوسكار أوستاري حارس إنتر ميامي).
- بايرن ميونخ 10-0 أوكلاند سيتي (مايكل أوليس لاعب بايرن ميونخ).
- باريس سان جيرمان 4-0 أتلتيكو مدريد (فيتينيا لاعب باريس).
- بالميراس 0-0 بورتو (إستيفاو لاعب بالميراس).
- بوتافوغو 2-1 سياتل ساوندرز (إيغور جيسوس لاعب بوتافوغو).
- تشلسي 2-0 لوس أنجلوس إف سي (بيدرو نيتو لاعب تشلسي).
- بوكا جونيورز 2-2 بنفيكا (ميغويل ميرينتال لاعب بوكا جونيورز).
- فلامنغو 2-0 الترجي (غيورغيان دي أراسكايتا لاعب فلامنغو).
- فلومينينسي 0-0 بوروسيا دورتموند (جون أرياس لاعب فلومينينسي)
- ريفر بليت 3-1 أوراوا ريد دايموندز (فاكندو كوليديو لاعب ريفر بليت).
- أولسان 0-1 ماميلودي صن داونز (ديفاين لونغا لاعب صن داونز).
- مونتيري 1-1 إنتر ميلان (سيرجيو راموس لاعب مونتيري).
- مانشستر سيتي 2-0 الوداد البيضاوي (فيل فودن لاعب السيتي).
- ريال مدريد 1-1 الهلال (غونزالو غارسيا لاعب ريال مدريد).
- باتشوكا 1-2 سالزبورغ (أوسكار جلوخ لاعب سالزبورغ).
- العين 0-5 يوفنتوس (كولو مواني لاعب يوفنتوس).
المصدر: مواقع إلكترونية