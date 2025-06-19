"ارتداء قميص الجزائر شرف ومصدر فخر".. سليماني يهاجم مزدوجي الجنسية

انتقد إسلام سليماني (مهاجم منتخب الجزائر لكرة القدم) بشدة اللاعبين مزدوجي الجنسية الذين يدّعون اختيار الجزائر على بلد ميلادهم خلال تصريحات أدلى بها في برنامج بودكاست كامبو مع الصحفي إسماعيل بوعبد الله.

واحتجّ المهاجم البالغ من العمر 37 عاما قائلا "اخترت أن تكون جزائريا؟ من أنت لتختار؟ قبل أن يُكمل "عندما أسمع كلمة (اختيار) أشعر برغبة في البكاء".

وأردف سليماني "ألا تختار والديك؟ يؤلمني قولك لي: لقد اخترت. من أنت لتختار؟ هل تختار بلدا كهذا؟ تأتي في إجازة. لا مشكلة، تأتي في إجازة لأنها بلدك، بلد والديك. لكن هل تأتي للعب كرة القدم؟ لم يحدث هذا في حياتك!".

ويُطالب مهاجم أولمبيك ليون وموناكو السابق بتغيير القواعد المتعلقة بهذا الموضوع، ويقول غاضبا "بالنسبة لي، يجب أن تكون هناك قاعدة. تُستدعى مرة واحدة، فتأتي. وإذا رفضت، فلن يتم اختيارك. لماذا؟ ماذا ستقدم لنا؟ إنها التشكيلة التي تعيدنا إلى الفريق".

ويعتقد المهاجم الذي يلعب حاليا لفريق كيه في سي ويسترلو (بلجيكا) أن ارتداء قميص الجزائر يجب أن يكون "متعة وشرفا ومصدر فخر" وليس خيارا افتراضيا لأن اللاعب لم يتم استدعاؤه لمنتخب وطني آخر.

🎙️ Islam Slimani s’exprime sur l’importance des binationaux en Équipe Nationale : 🇩🇿🇫🇷 « Bien sûr, c’est avec plaisir ! On en a besoin… C’est un honneur et une fierté de jouer pour l’Algérie. » 🇩🇿 Ces propos sont bien plus clairs concernant le dossier des binationaux ✅ pic.twitter.com/cdiTSQvbYO — 𝗗𝘇𝗙𝗼𝗼𝘁𝗕𝗮𝗹𝗹 🇩🇿 (@DzFootball_) June 18, 2025

وتساءل سليماني "اخترت أن تكون جزائريا؟ اخترت أن تكون فرنسيا أم إنجليزيا؟ لا. نحن لا نختار الجزائر! إذا كنتَ قد وُلدتَ في فرنسا، وعشتَ فيها، وقضيتَ مسيرتكَ المهنية بأكملها.. وتلعب لفرنسا، فلماذا تلعب للجزائر؟".

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وتُعدّ مسألة اللاعبين مزدوجي الجنسية موضوعا شائكا في عالم كرة القدم، وثبت ذلك مؤخرا في حالتي اللاعبيْن من أصل جزائري ومغربي ريان شرقي ومغنيس أكليوش على التوالي، اللذين تهافتت عليهما فرنسا والجزائر قبل أن يقررا مصيرهما لاحقا باللعب لمنتخب الديوك.