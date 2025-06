لاعبون دربوا أندية شاركوا في صفوفها

في عالم كرة القدم، تأتي اللحظة لكل لاعب لانتهاء مسيرته فوق المستطيل الأخضر، لكن بعضهم سرعان ما عاد مع الفريق نفسه، وهذه المرة من على دكة البدلاء.

بعض اللاعبين العظماء لم يكتفوا بمجدهم في أرضية الميدان، بل عادوا إلى الأندية التي صنعوا معها التاريخ لقيادتها كمدربين، في قصص تحمل الكثير من الحنين والتحدي.

كان أنشيلوتي أحد أبرز لاعبي خط الوسط الإيطالي في الثمانينيات، وأنهى مسيرته مع ميلان بعد أن ساعد الفريق على التتويج مرتين بدوري الأبطال.

