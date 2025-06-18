مدرب الوداد المغربي: حضّرنا مفاجآت ولن نكون فريقا سهلا في كأس العالم للأندية

أكّد محمد أمين بنهاشم مدرب الوداد البيضاوي المغربي أن فريقه جاء إلى الولايات المتحدة "لننافس ونقاتل"، مشيرا إلى ضرورة "أن نكرّم علَمنا"، وذلك قبل مباراته الافتتاحية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في كأس العالم للأندية بكرة القدم.

ويبدأ الوداد -الذي أنهى الموسم في الدوري بالمركز الثالث بصعوبة بالغة بفارق شاسع (16 نقطة) عن البطل الصاعد بقوة نهضة بركان- مشواره أمام سيتي على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، قبل لقاء يوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي.

وبدا بنهاشم -الذي حلّ بدلا من الجنوب أفريقي رولاني موكوينا- واثقا من قدرة فريقه على المنافسة في مجموعة صعبة، وذلك بعد مجموعة من التعاقدات التي أبرمها.

وتعاقد النادي مع المهاجم السوري عمر السومة (من المتوقع ألا يشارك في أول مباراة لتأخره في اللحاق بالبعثة في الولايات المتحدة)، ومع الدولي السابق نور الدين أمرابط، والمهاجم البوركينابي عزيز كي، ولاعب وسط الفتح الرباطي حمزة الهنوري، والمدافع البرازيلي غيليرمي فيريرا وقلب الدفاع الهولندي بارت مايرس.

وقال إنه "على كل اللاعبين أن يكونوا جاهزين. سبق لبعض اللاعبين أن خاضوا مباريات بهذا المستوى، وبعضهم يلعبون للمرة الأولى على مسرح كهذا. عليهم أن يتفوقوا على أنفسهم. ما نريده منهم أن يستمتعوا بالمباريات. كل المباريات ستكون صعبة".

وأضاف "رأينا في مباريات عديدة أن بعض الفرق جاءت ولعبت من دون جدية، ونحن لسنا هنا لنلعب هكذا. نحن هنا لننافس ونقاتل. علينا أن نكرّم علَمنا".

وعن مواجهة سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا الساعي هو الآخر إلى طيّ صفحة الموسم الماضي بعدما أخفق بالاحتفاظ بلقبه في الدوري الذي حازه ليفربول، وخسر نهائي كأس الاتحاد، وخرج باكرا من دوري أبطال أوروبا، قال بنهاشم "لقاء الغد (اليوم) سيكون صعبا، لا نريد أن نخدع أنفسنا. نلعب أمام مانشستر سيتي، والكل يعلم أنه فريق صعب ومتعوّد على الاستحواذ على الكرة ومن الصعب أن تأخذ الكرة منه".

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وتابع "مع ذلك، لدينا فرصنا. لدينا خطة معيّنة للعب، ويجب أن نطبقها بأفضل طريقة حتى ننافس. نريد أن نجعل المباراة صعبة عليهم. لن نكون منافسا سهلا".

وردا على سؤال عن خطورة المهاجم النروجي إيرلينغ هالاند وكيف يمكن إيقافه، قال إن "الأمر لا يتوقف على هالاند. سيتي لديه عديد من اللاعبين القادرين على خلق الفارق: (المصري عمر) مرموش، و(الألماني إيلكاي) غوندغوغان، و(البلجيكي جيريمي) دوكو. هالاند مشكلة من بين عديد من المشاكل. أعتقد أن غدا سيكون امتحانا كبيرا لنا، ولمدافعينا ولنظامنا الدفاعي".

واعتبر المدرب (49 عاما) أنه "لطالما برهنت الكرة المغربية أنها في المسابقات العالمية كانت ندّا، وتمتلك فرقا قوية وقدمت نتائج باهرة. رأينا النتائج الباهرة التي حققها المنتخب في (كأس العالم في) قطر، ورأينا المنتخب الأولمبي".

وتابع أن "اللاعب المغربي هو لاعب تحديات؛ نحب التحديات، وحضّرنا مفاجآت ولن نكون فريقا سهلا".