انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة دونه عقبات

تواجه مساعي برشلونة في التعاقد مع نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بيلباو، معضلة كبيرة قد تعيق إتمام الصفقة، رغم قدرة النادي الكتالوتي على دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الفريق الباسكي.

ويبدي برشلونة اهتماما جديا بضم ويليامز في الميركاتو الصيفي الحالي، لتعزيز قدراته الهجومية، فيما لم يخف اللاعب نفسه أكثر من مرة رغبته في الانضمام للفريق.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن الأوضاع المالية لبرشلونة تسمح له بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد ويليامز مع بيلباو دون عوائق، لكن يتعين عليه تقليص فاتورة الرواتب لضمان تسجيله بدون مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف.

وأضافت الصحيفة "برشلونة لديه القدرة المالية على دفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 58 مليون يورو، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، مما يجعل القيمة الإجمالية للصفقة حوالي 64 مليون يورو، لكن العائق الحقيقي يتعلق بمدى توافق الراتب مع المعايير التي وضعتها رابطة الدوري الإسباني".

وبحسب الصحيفة فإنه من أجل تسجيل نيكو ويليامز إذا تم التعاقد معه، سيكون من الضروري تخفيف فاتورة الأجور بشكل كبير، ورحيل أنسو فاتي وحده لا يكفي، إذ من المتوقع انتقاله إلى موناكو الفرنسي، مع رغبة برشلونة في أن يتحمل نادي الإمارة جزءًا أكبر من راتبه.

وفي ظل عدم رغبة برشلونة في بيع نجومه الأساسيين، يبقى الاحتمال الوحيد المعقول حاليا، كمال تقول الصحيفة هو رحيل لاعب غير أساسي براتب مرتفع، حيث يبرز اسم الحارس الألماني مارك تير شتيغن على البقية نظرا لقرب وصول جوان غارسيا كحارس أساسي على أن يكون فويتشيك تشيزني بديله.

وكان شتيغن أكد أكثر من مرة عدم رغبته في الرحيل عن برشلونة حاليا، علما أنه يرتبط معه بعقد يمتد حتى عام 2028.

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ومن الأسماء الأخرى ذات الراتب المرتفع الأوروغوياني رونالد أراوخو، الذي يحظى بتقدير كبير من المدرب هانسي فليك، لكن قيمة شرطه الجزائي ستنخفض إلى 60 مليون يورو فقط من 1 إلى 15 يوليو/تموز المقبل.