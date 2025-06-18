إينزاغي مدرب الهلال السعودي: جاهزون لمواجهة ريال مدريد بمونديال الأندية

شدد الإيطالي سيموني إينزاغي مدرب الهلال السعودي الجديد على أن فريقه "عازم على الوصول إلى أبعد نقطة" في كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة، وذلك عشية مواجهة ريال مدريد الإسباني بمنافسات المجموعة الثامنة.

وقال إينزاغي -الذي جاء إلى الهلال من فريق إنتر ميلان الإيطالي بعد خسارته نهائي دوري أبطال أوروبا أمام سان جرمان الفرنسي بخماسية نظيفة، ولقب الدوري المحلي لصالح نابولي بفارق نقطة- في مؤتمر صحافي إن فريقه يملك الشغف والثقة "وسنسعى لتقديم أفضل ما لدينا".

وأضاف "على الرغم من قلة الوقت المتاح للتحضير، فإن الفريق عازم على الوصول إلى أبعد نقطة في المسابقة".

وتابع "طموحنا في الهلال أن نكون من بين أفضل الأندية. سنواجه ريال مدريد ونحن نعلم أن المواجهة تكون قوية، لكننا مستعدون لذلك".

واستخف إينزاغي بالانتقادات التي وجّهت إليه بشأن طريقة انتقاله إلى الهلال قائلا "اليوم، وكما حصل كثيرا خلال أعوامي الأربعة مع إنتر، سمعت واطلعت على كل شيء".

وأردف "إذا كانت هذه الانتقادات هي الثمن الذي يجب أن أدفعه مقابل 4 أعوام في إنتر، فأنا سعيد بدفعه. لكنه لا يُقارن بكل الخير الذي تلقيته من الجميع، من الإنتر، من الجماهير، من الإدارة، من اللاعبين".

وأشاد المدرب -الذي قاد إنتر ميلان إلى لقب الدوري الموسم الماضي ونهائي دوري الأبطال مرتين آخر 3 أعوام- بأسلوب عمل الإسباني شابي ألونسو مدرب ريال مدريد، مؤكدا أنه "سيبذل قصارى جهده لخوض مباراة مميزة".

وأكّد المدرب الإيطالي أن المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش "لن يشارك في المباراة بسبب إصابة لحقت به في الفترة الماضية".

وسيكون تحدي التأهل من المجموعة صعبا على "الزعيم" السعودي في ظل وجود يوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي إلى جانب ريال مدريد.

ويدخل الهلال المسابقة من دون التعاقد مع لاعبين جدد، بعدما كان ضمّ العامين الماضيين مجموعة من النجوم، على رأسهم البرازيلي نيمار الذي عاد إلى سانتوس، ولاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش، وميتروفيتش، والجناح البرتغالي جواو كانسيلو والحارس المغربي ياسين بونو وغيرهم.