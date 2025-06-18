غوارديولا يتعاقد مع مساعد كلوب السابق لاستعادة نغمة الفوز بالبطولات

ضمن استعداداته للموسم الكروي المقبل، عزز مانشستر سيتي طاقمه الفني بالتعاقد مع بيب ليندرز مساعد مدرب ليفربول السابق يورغن كلوب خلفا لخوانما ليلو، لكن الخطوة أثارت الكثير من التساؤلات.

وشكل ليندرز، مؤلف كتاب "الكثافة" أحد الركائز الأساسية في الفترة الناجحة التي عاشها الريدز مع مدربه الألماني، حيث عُرف بأسلوبه المعتمد على القوة البدنية والضغط العالي على المنافس.

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وبدأ ليندرز مسيرته التدريبية في أكاديميات آيندهوفن وبورتو، قبل أن يصل إلى ليفربول عام 2014 تحت قيادة بريندان رودجرز.

بعد رحيل كلوب عن الريدز في 2024، تولى ليندرز تدريب ريد بول سالزبورغ، لكنه أُقيل بعد 6 أشهر فقط، ليعود الآن إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في منصب جديد مع مانشستر سيتي.

ويأتي تعيين ليندرز في إطار سعي السيتي لاستعادة هيمنته المحلية والأوروبية، مستفيدًا من خبرته التكتيكية ومعرفته العميقة بالكرة الأوروبية.

وتشير صحيفة "موندوديبورتيفو" إلى أن المدرب بيب غوارديولا لطالما كان منفتحًا على طرح أفكار جديدة على جهازه الفني، وقد فعل ذلك بالفعل الآن بالتعاقد مع ليندرز.

ومن الواضح أن غوارديولا سيواصل أسلوبه الكروي القائم على الاستحواذ، لكنه ربما يشعر أن فريقه بحاجة إلى سماع صوت جديد واللعب بحماس أكبر من خلال الجمع بين الاستحواذ على الكرة والقوة البدنية في الأداء.

وضمن خطة تجديد شاملة بقيادة غواريدولا من أجل المنافسة على الألقاب انضم جيمس فرينش، مدرب الكرات الثابتة في ليفربول منذ عام 2012، أيضا إلى الجهاز الفني للسيتي.