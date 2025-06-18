موعد مباراة الأهلي ضد بالميراس في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الأهلي المصري ضد بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025، وقنوات البث الحي والمباشر الناقلة للمباراة.

يبحث الأهلي عن تحقيق فوزه الأول في المونديال، لكنه يجد نفسه من دون هداف الدوري المحلي إمام عاشور الذي سيغيب حتى نهاية المسابقة.

وكان الأهلي تعادل مع إنتر ميامي ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي سلبًا على ملعب هارد روك ستاديوم في افتتاح مونديال الأندية.

لعب الفريق المصري شوطا أول استحوذ فيه على معظم مجريات اللعب، وكان الأخطر وأهدر ركلة جزاء عبر محمود حسن (تريزيغيه)، لكنه غاب في الشوط الثاني الذي أنقذه فيه حارسه محمد الشناوي.

متى موعد مباراة الأهلي وبالميراس؟

تقام مباراة الأهلي وبالميراس، الخميس الموافق 19 يونيو/حزيران الجاري على ملعب ميتلايف.

وتنطلق صفارة بداية المباراة الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

ما قنوات البث الحي والمباشر الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس بكأس العالم للأندية؟

منصة "ديزن" (DAZN)

قناة "إم بي سي"

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وستكون هذه ثالث مواجهة بين الأهلي وبالميراس، بعدما نجح الفريق المصري في أول مواجهة في تخطي منافسه بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث عام 2021، قبل أن يخسر أمامه 0-2 بعدها بعام في نصف نهائي المسابقة.

ويأمل الأهلي، أن يعزز رقمه القياسي في عدد الانتصارات ليصل إلى 11 انتصارا (يتشارك 10 انتصارات مع ريال مدريد الإسباني).

وكان المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي أشار بعد مواجهة إنتر ميامي إلى أن "كل المباريات ستكون صعبة، والآن حصلنا على نقطة واحدة وكنا نسعى للحصول على الثلاث نقاط، سنستعد بقوة ونتمنى التوفيق في المباريات المقبلة".

بدوره، قال مدرب الفريق الإسباني خوسيه ريبييرو "المباراة الأولى انتهت الآن. علينا تصحيح أخطائنا، وتحليل ما حدث حتى نستطيع تجنب الأخطاء التي تم ارتكابها".

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وتابع "بالطبع اللعب هنا ليس مثل اللعب في مصر، وأنا سعيد جدا بوجودي وتمثيل الأهلي، ونتمنى في المباراة المقبلة أن تكون فرصنا أفضل".