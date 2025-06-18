كأس العالم للأندية.. تعادل دورتموند وفوز ريفر بليت وحضور جماهيري متواضع

أسفرت مباريات الثلاثاء في كأس العالم للأندية لكرة القدم، عن تعادل فلومينينسي البرازيلي سلبيا مع بوروسيا دورتموند الألماني، وفوز ريفر بليت على أوراوا الياباني.

وتعادل فلومينينسي البرازيلي 0-0 مع بوروسيا دورتموند الألماني في مباراته الافتتاحية بالمجموعة السادسة بالبطولة في نيوجيرسي الأميركية، ليندم وصيف بطل عام 2023 على الفرص التي أهدرها في ملعب ميتلايف.

وبدا أن فلومينينسي يهيمن بقوة على المباراة أمام الفريق الألماني في الشوط الأول، لكن جريجور كوبل حارس مرمى دورتموند قام بعدد من التصديات الرائعة ليحبط الفريق البرازيلي أمام جمهور كان في أغلبه يشجعه.

وبعد أن عانى دورتموند لفرض سيطرته في المباراة دون تسديد أي كرة على المرمى في الشوط الأول، قام كوبل بدوره بعد قيامه بتصد مزودج رائع في منتصف الشوط الثاني، بينما كانت الجهود الحثيثة من الفريقين في نهاية المباراة دون جدوى.

ومع تزايد المخاوف بشأن سلامة اللاعبين في البطولة المقامة في الولايات المتحدة بسبب الحر الشديد، استمتع اللاعبون بسماء ملبدة بالغيوم ودرجات حرارة معتدلة أمام جمهور متواضع بلغ 34 ألفا و736 متفرجا في ملعب ميتلايف الذي يتسع لحوالي 82 ألف متفرج.

وقال نيكو كوفاتش مدرب دورتموند "بصفتي لاعبا سابقا ومدربا فأنا لست متفاجئا لأنني أعرف كرة القدم البرازيلية جيدا وأن لديهم الكفاءة المطلوبة ولاعبين يتحلون بالخبرة".

ويلعب دورتموند في مباراته المقبلة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في سينسيناتي، فيما يعود فلومينينسي إلى ملعب ميتلايف لمواجهة أولسان الكوري الجنوبي يوم السبت المقبل.

ريفر بليت يستهل مشواره بالفوز على أوراوا

واستهل ريفر بليت مشواره في كأس العالم للأندية بفوزه 3-1 على أوراوا رد دايموندز، الثلاثاء، إذ كانت أهداف فاكوندو كوليديو وسيباستيان دريوسي وماكسيميليانو ميزا كافية لتجاوز عقبة الفريق الياباني القوي.

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وبدأ ريفر بليت المباراة بقوة وافتتح فاكوندو كوليديو التسجيل بضربة رأس بعد تمريرة عرضية متقنة من ماركوس أكونا من الجهة اليسرى في الدقيقة 12.

وضاعف دريوسي النتيجة بعد 3 دقائق من بداية الشوط الثاني، مستغلا تمريرة خاطئة من ماريوس هيبروتن إضافة لخروج خاطئ من حارس المرمى شوساكو نيشيكاوا ليضع الكرة بضربة رأس في المرمى الخالي.

واضطر المهاجم دريوسي للخروج بعد ذلك بوقت قصير، عقب تعرضه لإصابة قبل تسجيله الهدف.

وقلّص أوراوا الفارق في الدقيقة 58 عن طريق ركلة جزاء سجلها يوسكي ماتسو بهدوء بعد خطأ ارتكبه أكونا.

وبينما ضغط أوراوا بقوة بحثا عن إدراك التعادل، سجل البديل ميزا هدف حسم الفوز في الدقيقة 73، من ضربة رأس أخرى مستغلا ركلة ركنية نفذها أكونا، الذي صنع هدفه الثاني في المباراة.

وسيواجه ريفر بليت منافسه مونتيري المكسيكي يوم السبت المقبل، وعلى الجانب الآخر، سيلتقي أوراوا مع وصيف بطل أوروبا إنتر ميلان ضمن منافسات المجموعة الخامسة.