سجن "مليشيا خاصة" من مشجعي ميلان وإنتر بتهمة الارتباط بالمافيا

أصدرت قاضية إيطالية، الثلاثاء، أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين عامين و10 سنوات على 16 من مشجعي ناديي ميلان وإنتر ميلان المتعصبين لارتكابهم جرائم من بينها القتل والابتزاز والارتباط الجنائي مع مافيا ندرانجيتا.

وجاءت الأحكام في أعقاب محاكمة سريعة جرت خلف أبواب مغلقة في محكمة شديدة الحراسة ملحقة بسجن سان فيتوري في ميلانو. ونتجت القضية عن اعتقال 19 شخصا في سبتمبر/أيلول الماضي بعد تحقيق أجراه المدعي العام في ميلانو ومكتب المدعي العام الوطني لمكافحة المافيا.

وستصدر المحاكمة الثانية، التي تشمل 3 آخرين من ألتراس ميلان، حكمها في 19 يونيو/حزيران الجاري.

وقال الادعاء إن مجموعات الألتراس تصرفت مثل "مليشيا خاصة" ذات نفوذ إجرامي يتجاوز الملعب، وإن المافيا والجماعات اليمينية المتطرفة قد اخترقت الملعب.

وتظاهر حوالي 200 من مشجعي ميلان خارج المحكمة تضامنا مع زملائهم من الألتراس قبل صدور الأحكام.

وحكمت القاضية روسانا مونجياردو على أندريا بيريتا، زعيم رابطة مشجعي إنتر السابق بالسجن 10 سنوات. وكان قد اعترف بقتل أنطونيو بيلوكو في سبتمبر/أيلول الماضي، والذي كان شخصية بارزة في مافيا ندرانجيتا وزميله في ألتراس إنتر.

وأصبح بيريتا بعد اعتقاله شاهدا لصالح الدولة وتعاون مع المحققين، مما ساهم في تخفيف الحكم عليه أكثر مما قد يطبق في قضية قتل.

وحُكم على لوكا لوتشي، الزعيم التاريخي لألتراس ميلان، الذي يخضع أيضا للتحقيق في قضية موازية بتهمة الاتجار الدولي بالمخدرات، بالسجن 10 سنوات بالإضافة إلى 4 سنوات تحت المراقبة بتهمة تكوين عصابة إجرامية والشروع في القتل.

وفي نهاية المحاكمة رفض محامو الدفاع اتهامات النيابة العامة، ووصفوها بأنها "بيت من ورق".

وفي المحاكمات السريعة ينظر القضاة إلى القضية خلف أبواب مغلقة دون وجود شهود. ويتم تخفيض الأحكام الصادرة بحقهم بمقدار الثلث إذا وافقوا على هذه العملية.

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كما أمرت القاضية أيضا بدفع مبلغ 50 ألف يورو (58 ألف دولار) واجبة النفاذ فورا لكل من إنتر وميلان، بالإضافة إلى 20 ألف يورو إضافية لرابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وقال الادعاء إن قادة الألتراس جنبا إلى جنب مع مافيا ندرانجيتا أداروا عمليات احتيال في بيع التذاكر وحماية أكشاك المشروبات ومواقف السيارات حول ملعب سان سيرو، الذي يتقاسمه الناديان.

وحسب المحققين فإن القضية التي اكتشفت في ميلانو ليست الوحيدة في إيطاليا التي يستغل فيها زعماء الجريمة واليمين المتطرف أنشطة مشجعي كرة القدم المتطرفين في جمع الأموال.