الوداد المغربي.. يصارع الأزمات ويطمح لكتابة التاريخ في كأس العالم للأندية

تمتزج مشاعر الأوساط الكروية المغربية بين التفاؤل والخوف في آن واحد، وذلك قبل بداية مشوار الوداد البيضاوي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة قوية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء الأربعاء على ملعب "لينكولن فايننشال فيلد"، في مدينة فيلادلفيا الأميركية.

ويخوض الوداد المغربي، الذي يشارك للمرة الثالثة في كأس العالم للأندية بعد 2017 و2022، منافسات الدور الأول في المجموعة السابعة مع أندية مانشستر سيتي بطل آخر نسخة من المسابقة (2023)، ويوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي.

وعاش الوداد -أكثر الأندية المغربية تتويجا بالألقاب المحلية والقارية- خلال العامين الماضيين أوضاعا صعبة أفرزت أزمة رياضية وإدارية، وألقت بالفريق في مهب النتائج السلبية.

كما غاب الفريق في العام الجاري عن خوض أي مسابقة أفريقية وذلك للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

تغييرات كبيرة وطموحات مشروعة

وأبدت الأوساط الكروية المغربية الكثير من الواقعية قبل مواجهة الوداد ومانشستر سيتي، إذ يعتقد أغلب مشجعي الفريق البيضاوي أن قرعة المونديال كانت صعبة على فريقهم بأن وضعته منذ البداية في مواجهة مانشستر سيتي، أحد الأندية المرشحة بقوة للتتويج، والذي عزّز صفوفه بعدة لاعبين جدد للمونديال من بينهم الفرنسي ريان شرقي، والهولندي تيجاني ريندرز بجانب وجود كل من عمر مرموش وإيرلينغ هالاند وغيرهم.

ورغم الفوارق التي تبدو واضحة بين الوداد ومانشستر سيتي، بدا منسوب التفاؤل عاليا لدى بعض مشجعي الوداد، إذ تعتقد فئة واسعة منهم أن فريقهم يمكن أن يسير على خُطا المنتخب المغربي، عندما أبلى البلاء الحسن في كأس العالم 2022 بقطر، وبلغ نصف النهائي كأول منتخب عربي وأفريقي يصل تلك المرحلة من البطولة.

ومقابل ذلك، أعربت فئة أخرى من الجماهير عن تخوفها من إخفاق جديد في المشاركة المونديالية الثالثة، خصوصا أن القرعة لم تكن "رحيمة" بالفريق، حيث وضعته مع اثنين من عمالقة الكرة الأوروبية.

وفي موسم 2024ـ2025، استطاع الوداد، صاحب الرقم القياسي في التتويج بالدوري المغربي للمحترفين برصيد 22 لقبا، أن ينهي السباق في المركز الثالث ما سيمنحه التأهل لكأس الكونفدرالية الأفريقية، في حين سيغيب مجددا عن دوري الأبطال.

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فوائد كبرى

ويعتبر الصحفي والناقد الرياضي الحسن جابري أن "مشاركة الوداد الرياضي بمونديال الأندية في نسخته الأولى الموسعة سيحقق فوائد كبرى للنادي الذي خرج من الموسمين الأخيرين خالي الوفاض"، وفق قوله.

ويقول جابري للجزيرة نت "مشاركة الوداد في هذه النسخة تأتي في وقت يمر فيه الفريق بفترة إعادة البناء، التي بدأت الموسم الماضي".

ويضيف "أنهى الوداد منافسات الدوري المغربي في المركز الثالث، وسيعمل الموسم المقبل على استعادة المنافسة على لقب الدوري للعودة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا".

وبخصوص التعاقدات الأخيرة التي أبرمها الفريق، يرى جابري أنها "تأتي في سياق تجهيز فريق قادر على الظهور بشكل مشرف في مونديال الأندية، ولكن من المهم قبل ذلك أن يتم التجانس بين اللاعبين والانسجام الذي يحتاج إلى وقت طويل".

ويعتبر الحسن جابري أن أمين بنهاشم، المدرب المعروف بانضباطه التكتيكي وخبرته المحلية، بإمكانه قيادة الوداد للتألق أمام مانشستر سيتي وتقديم مونديال جيد، في حال نجح في خلق توليفة متماسكة واستثمار طاقات اللاعبين الجدد، خصوصا مع وجود لاعبين ذوي خبرة مثل نور الدين أمرابط وحمزة هنوري وعزيز كي.

ويضيف "مونديال الأندية بالنسبة للوداد فرصة لتسويق اسم النادي رياضيا، فحتى لو لم يحقق إنجازا كبيرا، فإن المشاركة بحد ذاتها فرصة لتقديم صورة مشرفة عن الكرة المغربية".

وقبل المشاركة في المونديال، تعاقد الوداد المغربي مع 6 لاعبين هم: الدولي السابق نور الدين أمرابط، والمدافع الهولندي بارت مايرس، والبرازيلي جيريمي فيريرا، والمهاجم البوركيني عزيز كي، وحمزة الهنوري، والمهاجم السوري المخضرم عمر السومة.

بطولة لا ترحم

رغم ضيق فترة التحضيرات التي أعقبت تعيينه رسميا مدربا أول للوداد، يعتقد محمد أمين بنهاشم أن فريقه سيخوض كأس العالم للأندية دون حسابات، بما في ذلك المباراة الافتتاحية له أمام مانشستر سيتي غدا الأربعاء.

وتطرق بنهاشم، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إلى الوضعية الراهنة التي يمر بها الوداد، قائلا "لا يمكن أن نبني فريقا جديدا في 3 أسابيع، نحتاج إلى وقت كثير لنضع أسسا ثابتة من أجل الظهور مجددا كفريق مراهن محليا وقاريا على الألقاب، ولكن نحن نعمل يوميا على تحسين الانسجام والترابط بين الخطوط، ونعمل كثيرا على الجانب الذهني لأن كأس العالم للأندية بطولة لا ترحم"، وفق قوله.

وأشاد المدرب الذي حل بديلا للجنوب أفريقي رولاني موكوينا بالتعاقدات الجديدة قائلا "الصفقات الجديدة كانت وفق معايير دقيقة، لقد بحثنا عن لاعبين لديهم الجاهزية الذهنية قبل البدنية".

ووفقا لأمين بنهاشم، حاول الوداد المغربي التعاقد مع لاعبين آخرين بنظام الإعارة لمونديال الأندية مثل المغربيين عبد الصمد الزلزولي لاعب ريال بيتيس وسفيان أمرابط لاعب فنربخشه، لكن جهود النادي لضمهما لم تكلل، حسب وصفه.

وبخصوص مواجهة مانشستر سيتي، قال بنهاشم إنه شاهد مع اللاعبين بعض مباريات المنافس لكنه يدرك الفوارق بين الطرفين، مشيرا إلى أن لاعبيه "متحمسون للمشاركة في بطولة بهذا المستوى، ولديهم الرغبة لأنهم يمثلون الوداد والمغرب وأفريقيا".

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ويسعى الوداد إلى تجاوز إخفاقه السابق في 2017 و2022 عندما اكتفى بخوض مباراة واحدة في كأس العالم للأندية. وكانت المشاركة الأولى عام 2017، وخسر مباراته الوحيدة في البطولة أمام باتشوكا المكسيكي ليحصد المركز السادس، ثم عاد للمشاركة بعد 5 سنوات، وخسر 5-3 بركلات الترجيح أمام الهلال السعودي بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.