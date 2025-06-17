شاهد.. رونالدو: ألعب وترامب في فريق واحد

أهدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الرئيس الأميركي دونالد ترامب قميصه وكتب عليه رسالة خاصة، خلال استقبال الأخير لأنتونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، الاثنين، على هامش قمة مجموعة السبع في كندا.

ودوّن رونالدو، قائد النصر السعودي، على قميص منتخب البرتغال رسالة قال فيها "إلى الرئيس دونالد ترامب، نلعب من أجل السلام كفريق واحد".

وفي مقطع فيديو نشرته مارغو مارتن المساعدة الخاصة ومستشارة التواصل لترامب، يظهر الرئيس الأميركي وهو يتلقى الهدية من البرتغالي كوستا، حيث توجه الأخير لترامب قائلا إن هناك رسالة خاصة لك على القميص.

وبعد أن قرأها له، أجاب ترامب مبتسما وهو يرفع القميص "حسنا، أحببت ذلك، اللعب من أجل السلام. إنه أمر عظيم".

وتأتي هذه الرسالة الخاصة من أفضل لاعب بالعالم 5 مرات في ظل التطورات السياسية والأمنية المتوترة عالميا وإقليميا.

وقرر الرئيس الأميركي مغادرة قمة مجموعة السبع ليل الاثنين، قبل يوم مما كان مقررا، بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وكان رونالدو قاد منتخب بلاده للظفر بلقب دوري الأمم الأوروبية بالفوز على إسبانيا في 8 الشهر الجاري، بعد أن سجل هدف التعادل في الدقيقة 61، قبل أن تحسم البرتغال الفوز بركلات الترجيح 5-3.