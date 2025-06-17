راموس: مبابي سيتفوق على لامين جمال ويظفر بخمس كرات ذهبية

ينحصر سباق الفوز بالكرة الذهبية لعام 2025 بين لامين جمال وعثمان ديمبلي نجمي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي على التوالي، مع احتمال دخول لاعب آخر من الفريق الباريسي في مراحل السباق الأخيرة.

لكن من وجهة نظر الإسباني المخضرم سيرجيو راموس مدافع مونتيري المكسيكي، فإن لاعبا آخر يستحق التتويج بالجائزة الفردية الشهيرة، رغم استبعاده من معظم الخبراء.

ومن المقرر أن يشارك راموس مع مونتيري -فجر غدٍ الأربعاء- ضد إنتر ميلان الإيطالي، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لكأس العالم للأندية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق هذه المباراة، قال راموس إن الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد هو المرشح الأبرز من وجهة نظره للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

ورغم عدم تتويج مبابي بأي لقب كبير مع ريال مدريد الموسم الماضي (2024-2025)، فإن راموس يرى أنه الأحق بالجائزة.

وقال راموس "بالنسبة لي (كيليان) الأحق بالجائزة، هو هداف الدوري والفائز بالحذاء الذهبي. صحيح أن ريال مدريد لم يفز ببطولات مثل فرق أخرى، لكن هذه جوائز فردية".

وأضاف "سأمنح الكرة الذهبية دائما لمبابي فأرقامه تتحدث عنه، لقد قدّم موسما رائعا. كيليان سيفوز بـ4 أو 5 كرات ذهبية".

وأثنى راموس على لامين جمال بقوله "بالنسبة لي هو موهبة قادمة بقوة، إنه يحقق أرقاما غير عادية بالنسبة لعمره، أتمنى له الأفضل لأنه يمثّل بلدنا حتى لو كان يلعب لبرشلونة".

🚨🎙️| Sergio Ramos: “For me, Lamine Yamal is not a promise, he is a reality” 🎙️| Sergio Ramos: “He’s breaking records and doing unreal things at his age” 🎙️| Sergio Ramos: “I wish him the best because he represents our country, even if he plays for Barça…” pic.twitter.com/aP7NAO9e38 — forblaugrana (@forblaugrana) June 17, 2025

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وتمنى راموس عدم مواجهة فريقه الأسبق ريال مدريد خلال مونديال الأندية، مؤكدا ضرورة تحقيق النتائج التي تساعد فريقه على التأهل للأدوار الإقصائية.

وتابع ضاحكا "أفضّل ألا نلتقي بهم، ولو حدث سيكون شرفا بلا شك، لكنني أفضل أن يصطدموا بفرق أخرى أريد مواجهة أتلتيكو مدريد، لكن دعونا نركز أولا على تخطي دور المجموعات، ثم نفكر في المستقبل".

وواصل راموس أن "ريال مدريد فريق مرشح للفوز بجميع البطولات، بسبب مستواه ولاعبيه وعقليته. كما أن تشابي ألونسو يعرف النادي جيدا، وقد فاز بكل شيء حين كان لاعبا".

وعند سؤاله عن استعداداته الشخصية للعب في مونديال الأندية، أجاب "لطالما قلت إن لدي الحماس نفسه كما لو كنت شابا. هذا الحدث الجديد يمنحني دافعا إضافيا بلا شك".

وأوضح أن "الضغوط جزء من كرة القدم، عشت معها دائما وأحببتها، وهي التي تكشف مستوى كل لاعب. المونديال -بالنسبة إليّ- تحدٍ وفرصة لإثبات أنني ما زلت في حالة جيدة، فكأس العالم للأندية واجهة عالمية لأي لاعب يرغب في اللعب بأوروبا".

وعن حظوظ فريقه أمام إنتر، قال راموس "نفضّل الحديث في الملعب لا خارجه. جئنا بحماس كبير للفوز، إنتر فريق أقوى على الورق، لكن هذه فرصة لنثبت أنفسنا، فالتفاصيل الصغيرة هي التي تحسم المواجهات".