راموس: مبابي سيتفوق على لامين جمال ويظفر بخمس كرات ذهبية

ينحصر سباق الفوز بالكرة الذهبية لعام 2025 بين لامين جمال وعثمان ديمبلي نجمي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي على التوالي، مع احتمال دخول لاعب آخر من الفريق الباريسي في مراحل السباق الأخيرة.

لكن من وجهة نظر الإسباني المخضرم سيرجيو راموس مدافع مونتيري المكسيكي، فإن لاعبا آخر يستحق التتويج بالجائزة الفردية الشهيرة، رغم استبعاده من معظم الخبراء.

ومن المقرر أن يشارك راموس مع مونتيري -فجر غدٍ الأربعاء- ضد إنتر ميلان الإيطالي، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لكأس العالم للأندية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق هذه المباراة، قال راموس إن الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد هو المرشح الأبرز من وجهة نظره للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

ورغم عدم تتويج مبابي بأي لقب كبير مع ريال مدريد الموسم الماضي (2024-2025)، فإن راموس يرى أنه الأحق بالجائزة.

وقال راموس "بالنسبة لي (كيليان) الأحق بالجائزة، هو هداف الدوري والفائز بالحذاء الذهبي. صحيح أن ريال مدريد لم يفز ببطولات مثل فرق أخرى، لكن هذه جوائز فردية".

وأضاف "سأمنح الكرة الذهبية دائما لمبابي فأرقامه تتحدث عنه، لقد قدّم موسما رائعا. كيليان سيفوز بـ4 أو 5 كرات ذهبية".

وأثنى راموس على لامين جمال بقوله "بالنسبة لي هو موهبة قادمة بقوة، إنه يحقق أرقاما غير عادية بالنسبة لعمره، أتمنى له الأفضل لأنه يمثّل بلدنا حتى لو كان يلعب لبرشلونة".

