سان جيرمان يزيح برشلونة ويصبح الأقوى هجوميا في 2025

يعتلي باريس سان جيرمان الفرنسي رأس هرم كرة القدم الأوروبية في الوقت الحالي، ليس بسبب الألقاب التي حققها الموسم الماضي فقط، بل بفضل قوته الهجومية الفتاكة.

ويتربع فريق المدرب لويس إنريكي على صدارة قائمة الأندية الأكثر تسجيلا للأهداف عام 2025، متفوقا على الجميع في القارة العجوز.

ورفع باريس سان جيرمان حصيلته التهديفية العام الحالي إلى 105 أهداف في جميع البطولات، بعد فوزه الكبير السبت الماضي على أتلتيكو مدريد الإسباني 4-0، في مستهل مشوار الفريقين في بطولة كأس العالم للأندية، بمعدل يقترب من 3 أهداف في المباراة الواحدة.

103 – Goals scored by the top 5 European clubs in all comps in 2025 : 🥇 Paris SG – 103 goals

🥈 Barcelona – 102 goals

🥉 Real Madrid – 79 goals Machine. #PSGATM #FIFACWC pic.twitter.com/qsvBw5mNFf — OptaJean (@OptaJean) June 15, 2025

وجاء هذا الفوز الكاسح ليؤكد شراسة الهجوم الباريسي الذي تُوج بدوري أبطال أوروبا يوم 31 مايو/أيار الماضي بعد انتصار عريض آخر على حساب إنتر ميلان الإيطالي بخماسية نظيفة.

وابتعد فريق العاصمة الفرنسية بفارق 3 أهداف عن برشلونة بطل الدوري الإسباني، الذي جاء في المركز الثاني برصيد 102 هدف، علما أن الفريق الكتالوني لعب مباراة أقل.

لكن الفريقين يتساويان حتى اللحظة في معدل تسجيل الأهداف، إذ أحرز كل منهما 2.9 هدف في المباراة الواحدة.

ويبلغ إجمالي أهداف سان جيرمان خلال موسم 2024-2025 حتى الآن 156 هدفا بمعدل 2.6 هدف في كل مباراة، وهو ثاني أعلى حصيلة تهديفية بعد برشلونة صاحب الـ172 هدفا.

وتمكّن الفريق الفرنسي من التسجيل في جميع الفرق التي لعب ضدها خلال العام الحالي، باستثناء ليفربول، وذلك في مباراة ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا التي خسرها "الباريسي" 0-1، قبل أن يتمكن من التعويض إيابا ومواصلة مشواره نحو رفع الكأس "ذات الأذنين".

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ومنذ تلك المباراة، هز باريس سان جيرمان الشباك في كل مباراة، بواقع هدف واحد في 9 مباريات، وهدفين في 6 مباريات، و3 أهداف في 6 مباريات، و4 أهداف في 9 مباريات، و5 أهداف في مباراتين، و6 أهداف في مباراة واحدة، و7 أهداف في مباراتين، وفق بيانات موقع "بي سكور" المتخصص في الإحصاءات والأرقام.

وأشار الموقع ذاته إلى أن 15 لاعبا مختلفا أسهموا في تسجيل أهداف باريس سان جيرمان خلال عام 2025 بواقع 7 مهاجمين و5 لاعبين في خط الوسط و3 مدافعين، مما يعكس تنوع الخيارات الهجومية وعمق التشكيلة لدى الفريق الباريسي.

ويبتعد سان جيرمان وبرشلونة بفارق شاسع عن ريال مدريد وبايرن ميونخ صاحبي المركزين الثالث والرابع، اللذين سجلا 79 و76 هدفا على التوالي بجميع المسابقات.

وعزّز العملاق "البافاري" حصيلته التهديفية العام الحالي مستفيدا من فوزه الكاسح على أوكلاند سيتي النيوزيلندي 10-0 في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة بكأس العالم للأندية.

وبإمكان هذه الأندية باستثناء برشلونة إضافة مزيد من الأهداف خلال الصيف الحالي، مستفيدين من مشاركتهم في مونديال الأندية.

يذكر أن باريس سان جيرمان تُوج بـ4 ألقاب الموسم الماضي، وهي الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، وكأس السوبر الفرنسي، ودوري أبطال أوروبا، بينما احتكر برشلونة الألقاب المحلية في إسبانيا (الدوري وكأس الملك والسوبر)، في حين فاز ريال مدريد بلقبين هما كأس السوبر الأوروبي وكأس القارات للأندية "الإنتركونتننتال"، واكتفى بايرن ميونخ بلقب وحيد هو الدوري الألماني.