سان جيرمان يزيح برشلونة ويصبح الأقوى هجوميا في 2025

يعتلي باريس سان جيرمان الفرنسي رأس هرم كرة القدم الأوروبية في الوقت الحالي، ليس بسبب الألقاب التي حققها في الموسم الماضي فقط؛ بل بفضل قوته الهجومية الفتاكة.

ويتربع فريق المدرب لويس إنريكي على صدارة قائمة الأندية الأكثر تسجيلا للأهداف في عام 2025، متفوقا على الجميع في القارة العجوز.

ورفع باريس سان جيرمان حصيلته التهديفية في العام الحالي إلى 105 أهداف في جميع البطولات، بعد فوزه الكبير يوم السبت الماضي على أتلتيكو مدريد الإسباني 4-0، في مستهل مشوار الفريقين في بطولة كأس العالم للأندية، بمعدل يقترب من 3 أهداف في المباراة الواحدة.

103 – Goals scored by the top 5 European clubs in all comps in 2025 :

🥇 Paris SG – 103 goals

🥈 Barcelona – 102 goals

🥉 Real Madrid – 79 goals

