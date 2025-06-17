الكنزاري سعيدٌ رغم خسارة الترجي "غير المفاجئة" في كأس العالم للأندية

أبدى ماهر الكنزاري مدرب الترجي التونسي سعادته بأداء لاعبيه في الشوط الثاني رغم الخسارة أمام فلامنغو البرازيلي 0-2 على ملعب "لينكولن فايننشال فيلد" ضمن منافسات المجموعة الرابعة من كأس العالم للأندية، معتبرا أن "النتيجة لم تكن مفاجئة".

وخسر الترجي أولى مبارياته بهدفي الأوروغوياني خيورخيان دي أراسكاييتا (17) ولويس أراوخو (70)، قبل أن يلعب مع لوس أنجلوس الجمعة على ملعب "غيوديس بارك" ثم يلتقي تشلسي يوم 24 يونيو/حزيران الجاري على ملعب "لينكولن فايننشال فيلد" في الجولتين المقبلين.

وقال الكنزاري (52 عاما) في مؤتمر صحفي: "أعتقد أنها كانت مباراة فيها منافسة كبيرة، لعبنا أمام فريق كبير ويضم لاعبين معروفين على المستوى العالمي. الشوط الأول كان صعبا، وفي الشوط الثاني قدمنا أداء جيدا جدا بعدما آمن اللاعبون بأنفسهم أكثر".

وأضاف "لا ألوم اللاعبين على الخسارة، لكنني سعيد بالروحية والشخصية التي قدموها، لأنه من غير السهل أن تلعب أمام فريق مثل هذا".

Gol 13 de Arrascaeta em 2025

Gol 13 do Flamengo em Mundiais de Clubes (todos os formatos)! E O PRIMEIRO DO MENGÃO NA COPA DO MUNDO DE CLUBES!#vids #TakeItToTheWorld #FIFACWC #informaçãopic.twitter.com/lyDI1cvJAh — Flamengo (@Flamengo) June 17, 2025

واعتبر الكنزاري -الذي قاد الترجي إلى لقبي الدوري المحلي والكأس- أن النتيجة "لم تكن مفاجئة‘ إذ إن فلامنغو يمتلك 5 أو 6 لاعبين في المنتخب".

وعن الدعم الكبير من جماهير الترجي في الملعب، قال "تعوّدنا على أن تتنقل جماهيرنا حول العالم (لمساندتنا). هم يعلمون أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم، ويعلمون الفريق الذي واجهناه".

إعلان

وكان الكنزاري أشار قبل المباراة إلى أنه لم يضع "هدفا كبيرا" في المسابقة، وقال في المؤتمر الصحفي إن "حظوظ الفريق تراجعت (بالتأهل) بعد الخسارة بطبيعة الحال، لكن في حال لم نتأهل، لن نكون قد خرجنا عن أهدافنا"، مضيفا "نلعب كل مباراة على حدة، وسنحاول تقديم الأفضل في المباراتين المقبلين والنقاط هي التي ستحكم".

بدوره، قال دي أراسكاييتا صاحب الهدف الأول والفائز بجائزة أفضل لاعب: "تمكنا من السيطرة على المباراة منذ بدايتها. كانوا يدافعون بطريقة جيدة، وأحيانا كان من الصعب علينا أن نهاجم، ولكنني شعرت أن في بعض الأحيان يمكننا إيجاد المساحة الملائمة للهجوم".

وأضاف "علينا أن نمضي قدما ونتابع العمل. المباراة المقبلة (أمام تشلسي) صعبة. يجب ألا نتوقف".