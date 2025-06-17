من دي ستيفانو إلى ماستانتونو.. 34 أرجنتينيا ارتدوا قميص ريال مدريد

أعاد المهاجم الشاب فرانكو ماستانتوونو إلى الواجهة البصمة الأرجنتينية في ريال مدريد، الغائبة منذ 11 عاما بعد رحيل مواطنه أنخيل دي ماريا إلى مانشستر يونايتد.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ماستانتوونو الذي سيخوض منافسات كأس العالم للأندية مع فريقه ريفر بليت الأرجنتيني وبعدها سينتقل إلى ريال مدريد بدءا من 14 أغسطس/آب المقبل، هو اللاعب الأرجنتيني رقم 34 في تاريخ النادي الملكي.

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ولعل أبرز الأسماء الأرجنتينية التي ارتدت قميص ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو وفيرناندو ريدوندو وخورخي فالدانو ودي ماريا.

وكان سوتيرو أرانغورين المولود في العاصمة الأرجنتينية بيونيس آيرس عام 1894 هو أول أرجنتيني يرتدي قميص ريال مدريد في التاريخ، حيث انضم للنادي الملكي عام 1911 ولعب 60 مباراة سجل خلالها 4 أهداف قبل أن يخطفه الموت عام 1922 وهو في سن 28 عاما بسبب التهاب رئوي.

ولا يختلف اثنان على أن الأسطورة دي ستيفانو هو أول اسم يخطر على بال عشاق كرة القدم عموما وريال مدريد على وجه الخصوص عند ربط الأرجنتين بالنادي الملكي.

ووصل دي ستيفانو إلى مدريد قادما من ريفر بليت أيضا عام 1953 في صفقة مثيرة للجدل بعد منافسة شرسة مع برشلونة، قبلها لم يكن الريال سوى "نادٍ محلي لا يتمتع بهوية دولية واضحة" وفق وصف الصحيفة ذاتها، لكن بوجوده تحوّل الميرنغي إلى فريق هو الأقوى في أوروبا.

وخلال 11 موسما (1953-1964) قاد دي ستيفانو الملقب "بالسهم الأشقر" ريال مدريد إلى التتويج بـ5 ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا (1956-1960)، بالإضافة إلى 8 في الدوري الإسباني ولقب يتيم في كأس الملك.

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إلى جانب ذلك فرض دي ستيفانو نموذجا جديدا للاعب الشامل إذ كان يعود للخلف لتسلم الكرة وينظّم اللعب، ويدافع ويسجل الأهداف أيضا.

وآخر الأرجنتينيين البارزين في ريال مدريد هو دي ماريا، الذي غادر النادي بعد أن قاد الفريق للفوز بـ"العاشرة" في دوري الأبطال (2013-2014)، ليضمها إلى 5 ألقاب أخرى أهمها الدوري الإسباني (1).

وتاليا أبرز اللاعبين الأرجنتينيين في تاريخ ريال مدريد: