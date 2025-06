شاهد.. تشلسي يستهل كأس العالم للأندية بفوز سهل على لوس أنجلوس

استهل تشلسي الإنجليزي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأميركية، بالفوز على لوس أنجلوس إف سي الأميركي 2-0، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.

أقيمت المباراة في مدرجات شبه خالية وتابعها 22 ألف متفرج علما بأن ملعب (مرسيدس بنز ستايدوم في اتلانتا) يتسع لـ71 ألفا، وسيطر عليها الفريق اللندني بنسبة كبيرة.

وتقدم تشلسي في الدقيقة 34 عن طريق بيدر نيتو، قبل أن يضيف زميله إنزو فيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 79.

