لماذا غاب مبابي عن تدريب ريال مدريد ولقاء بيريز قبل مواجهة الهلال؟

ذكرت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي غاب عن آخر حصة تدريبية قبل مشاركته الأولى ضد الهلال السعودي في كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025 بسبب المرض وارتفاع في درجة الحرارة.

وقالت الصحيفة إن مبابي لم يتدرب في الحصة التدريبية الأخيرة في ميامي الأميركية قبل مباراة الغد (الأربعاء) ضد الهلال، وتحوم الشكوك حول مشاركته في المباراة، إذ تشير درجة الحرارة المرتفعة إلى ضرورة تجنب إجهاد اللاعب.

وأضافت أن مبابي تدرب بشكل طبيعي نسبيًا أمس الاثنين، إلا أنه عند وصوله إلى الفندق لزم غرفته وأبلغ الجهاز الفني أنه ليس على ما يرام حتى إنه تغيب عن الغداء مع الفريق، وسارع الجهاز الطبي إلى تقديم الرعاية اللازمة للاعب الذي لم يتمكن من المشاركة في جلسة تصوير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، كما لم يتمكن أيضًا من مقابلة فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد والذي وصل لدعم الفريق أمس.

ويتدرب فريق ريال مدريد هذه الأيام في درجات حرارة تبلغ 30 درجة مئوية ورطوبة 75%، وهي ظروف من المتوقع أن تكون أكثر صعوبة خلال المباراة.