قميص جيرو يتسبب في تأخر انطلاق الشوط الثاني بكأس العالم للأندية

شهدت الجولة الأولى من كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025 لحظة غريبة وطريفة خلال مباراة المجموعة الرابعة بين تشلسي ولوس أنجلوس إف سي.

فقد تأخر انطلاق الشوط الثاني عندما ظهر المهاجم النجم أوليفييه جيرو لاعب لوس أنجلوس إف سي بدون قميصه رقم 9 على خط التماس استعدادا لدخوله بديلا لجيريمي إيبوبيسي.

قدّم تشلسي ولوس أنجلوس إف سي شوطًا أول ممتعًا، حيث عانى الفريق الإنجليزي لفرض سيطرته على مجريات اللعب، في حين خلق النادي الأميركي العديد من فرص التسجيل الواضحة.

جاء الفارق في الدقيقة 34 عندما كسر بيدرو نيتو الجمود بهدف فردي رائع.

مع بداية الشوط الثاني، بدا لوس أنجلوس إف سي متلهفًا لمعادلة النتيجة بعد أن أظهر لاعبوه قدراتهم على المنافسة، رغم قوة تشلسي.

اختار المدرب ستيفن تشيروندولو إشراك أوليفييه جيرو بدلاً من جيريمي إيبوبيسي لبدء الشوط الثاني، لكن ظهرت مشكلة غير متوقعة.

فبينما كان جيرو يستعد لدخول الملعب، اتضح أن لديه قميصا بدون اسم أو رقم.

David Ochoa es portero, es utilero y también es un héroe 😂🙌 Menudo sprint se ha pegado para traerle la camiseta a Giroud del vestuario 🔥@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/dESyPNPxbZ — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 16, 2025

أدى ذلك إلى إيقاف انطلاق الشوط الثاني. واضطر حارس المرمى الاحتياطي ديفيد أوتشوا للركض عائدًا إلى غرفة الملابس لاستلام القميص المناسب. بعد ذلك فقط سُمح لجيرو بالمشاركة في المباراة.

أثارت هذه الحادثة غير العادية جدلًا بين المشجعين: هل دخل جيرو المباراة مرتديًا قميصا من دون اسم أو رقم؟ أم إن لوائح الفيفا تُلزم اللاعبين بارتداء الزي الرسمي بالكامل قبل دخول الملعب؟