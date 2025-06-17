ريان شرقي لاعب السيتي الجديد يتوعد مانشستر يونايتد

توعّد الفرنسي ريان شرقي -المنضم حديثا لصفوف مانشستر سيتي- بـ"الانتقام" من مانشستر يونايتد، مؤكدا أنه متحفز للغاية لتلك المواجهة.

وكان مانشستر يونايتد أقصى الموسم الماضي أولمبيك ليون الفرنسي وهو الفريق السابق لشرقي، من الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي، بسيناريو مجنون للغاية.

سيناريو لا يُصدّق في اللحظات الأخيرة!! 😱⚽️ 😳 كوبي ماينو يسجّل في الدقيقة 120! 🤯 وبعد دقيقة فقط… ماغواير يضيف الخامس لليونايتد!#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/LkvAc0xsLE — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 17, 2025

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فبعد التعادل 2-2 ذهابا في فرنسا، كان ليون قريبا من التأهل لنصف النهائي إذ تقدّم على مانشستر يونايتد 4-2 حتى الدقيقة 114 قبل أن ينتفض أصحاب الأرض ويسجّلوا 3 أهداف خلال 6 دقائق (5-4) لتبقى بطاقة التأهل في ملعب أولد ترافورد.

وبدّدت تلك العودة المذهلة أحلام شرقي (21 عاما) في توديع ناديه الأم بلقب أوروبي ليصل إلى مانشستر سيتي، وفي قلبه "رغبة بالثأر" وفق وصف صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقال اللاعب قبل يومين فقط من إصدار جدول مباريات الموسم القادم من الدوري الإنجليزي المقرر الأربعاء المقبل "لم أستوعب فوز مانشستر يونايتد على ليون، والآن أنتظر مباراتنا ضدهم لأسحقهم".

ويأمل شرقي تعويض تلك الخسارة عبر تحقيق العديد من الألقاب مع مانشستر سيتي، مؤكدا أنه وافق على القدوم للسيتي بعد أن عرض عليه المدرب الإسباني بيب غوارديولا رؤية واضحة لمستقبله.

وأوضح اللاعب "عندما تحدثت مع بيب أكد لي أنه يريدني. كان واضحا جدا حين قال إن النظام والنادي والمدينة جميعهم رائعون".

وأتم الدولي الفرنسي "أنا لاعب أريد الفوز وأعتقد أن السيتي يريد الفوز بكل شيء. هذا هو الأفضل بالنسبة لي".

وارتبط اسم شرقي بالانتقال إلى مانشستر يونايتد أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة وهو في سن 16 عاما وفق الصحيفة ذاتها.

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وأعلن مانشستر سيتي الثلاثاء الماضي ضم شرقي قادما من أولمبيك ليون في صفقة بلغت 42.5 مليون يورو، وعقد يمتد حتى صيف عام 2030.

السيتي يضم ريان شرقي 🤩🩵✍️ pic.twitter.com/ejidNp7OBJ — مانشستر سيتي (@Cityarabia) June 10, 2025

ويستعد الدولي الفرنسي لبدء مشواره مع الفريق في كأس العالم للأندية، حيث يلتقي الوداد الرياضي المغربي الأربعاء المقبل في فيلادلفيا ضمن المجموعة السابعة التي تضم يوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي.

يُذكر أن شرقي خريج أكاديمية ليون، كان قد ارتقى إلى الفريق الأول عام 2020 ومنذ ذلك الوقت خاض مع الفريق الفرنسي 185 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 29 هدفا وقدم لزملائه 45 تمريرة حاسمة، وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت الشهير.