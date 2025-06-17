ريال مدريد ينتظر أفضل نسخة من فينيسيوس في كأس العالم للأندية

يأمل نادي ريال مدريد في عودة نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور إلى سابق مستواه المعهود في كأس العالم للأندية، وذلك بعد تراجع أدائه خلال منافسات الموسم الماضي 2024-2025.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن فينسيوس سيخوض مونديال الأندية وعيناه على تحقيق هدفين هامين هما استعادة أفضل مستوياته الفنية وقيادة ريال مدريد للتتويج باللقب العالمي.

وترى الصحيفة أنه على الرغم من أرقام فينيسيوس الفردية "اللافتة" (سجل 21 هدفا وصنع 18 في 52 مباراة بجميع البطولات)، فإن موسمه لم يكن الأفضل.

وكان دخول فينيسيوس إلى أرضية الملعب يشكل كابوسا للفرق المنافسة بفضل مراوغاته وسرعته وتمريراته القاتلة، لكن ذلك يبدو وكأنه "شرارة فنية انطفأت في ظل تزايد الشكوك حول اللاعب وانتقادات الصحافة والمشجعين له، إلى جانب قلة الانسجام مع النجم الوافد كيليان مبابي، جميعها أمور لخصت إلى حد كبير أسباب فشل ريال مدريد في التتويج بألقاب كبرى".

لكن فينيسيوس (24 عاما) يبدو عازما على محو هذه الصورة الباهتة، حيث قال في تصريحات بعد أول حصة تدريبية للريال في مدينة ميامي الأميركية "لدينا رغبة قوية في الفوز بأول كأس عالم للأندية (بشكلها الموسّع)".

وأضاف "نتطلع للفوز بأول لقب في كأس العالم للأندية لأن الناس لا ينسون اللقب الأول أبدا، وريال مدريد يريد الفوز به. سنسعى جاهدين لتحقيق ذلك".

وفسّرت ماركا هذه الكلمات بأنها رسالة تحفيز من فينيسيوس لزملائه اللاعبين، وقالت "هذا هو جوهر الحكاية، كأس العالم للأندية آخر قطعة ناقصة في خزائن النادي الملكي، وتحفّز الفريق بأكمله لإكمال مجموعته الأسطورية من البطولات".

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وزادت "البطولة هي فرصة ثمينة أمام فينيسيوس ليبرهن للعالم ولنفسه أيضا أنه لم يفقد شيئا من مستواه، بل كان الموسم الماضي بمثابة كبوة من أجل النهوض والعودة بقوة".

وسيكون على فينيسيوس استعادة مستواه المعهود مع مدرب جديد هو تشابي ألونسو بعد رحيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى البرازيل، وهو الرجل الذي "آمن به ومنحه حرية الإبداع، بل ودعمه وسانده في الأوقات الصعبة ووقف إلى جانبه في وجه الانتقادات"، وهو ما اعترف به اللاعب في رسالته الوداعية المؤثرة "كنت دائما تحميني".

وفي أول لقاء بينهما، لم يتبادل فينيسيوس وتشابي "وعودا سحرية"، بل اتفقا على العمل الجاد لإعادة بناء ريال مدريد بعد الموسم الصعب.

وقال فينيسيوس "نحن نتدرّب بقوة ونستعد للمباريات. كنت قد تحدثت مع المدرب من قبل وأنا سعيد جدا، والآن علينا أن نواصل العمل للفوز بالكثير معه".