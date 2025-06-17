تقرير: رونالدو يجدد للنصر السعودي خلال 72 ساعة

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيجدد عقده مع فريق النصر السعودي خلال 72 ساعة القادمة.

وذكرت القنوات الرياضية السعودية نقلا عن مصادر أن إدارة النصر ستجدد عقد رونالدو خلال الأيام الثلاثة القادمة، مشيرة إلى أن الأنباء المتداولة عن رحيل اللاعب جون دوران غير صحيحة.

وأضافت القناة أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاقدات مع أسماء كبيرة لنادي النصر.

وينتهي عقد رونالدو بنهاية الشهر الجاري.

وكان جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أعلن في وقت سابق أن رونالدو قد يوجد مع أحد الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في أميركا ولكن اللاعب أكد قبل بداية البطولة أنه تلقى عروضا عديدة ولكنه لن يكون موجودا في البطولة وهو ما حدث بالفعل.