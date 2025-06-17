راموس يرشح هذا الفريق للفوز بمونديال الأندية

رشّح الإسباني الدولي السابق سيرخيو راموس -أمس الاثنين- ناديه السابق ريال مدريد الإسباني للفوز بلقب كأس العالم للأندية بكرة القدم.

ويستعد راموس لقيادة خط دفاع مونتيري المكسيكي في مواجهة إنتر ميلان الإيطالي -اليوم- على ملعب روز بول ستاديوم ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

واعتبر اللاعب البالغ 39 عاما أن العملاق الإسباني ريال مدريد الذي يلعب في المجموعة الثامنة مع الهلال السعودي وسالزبورغ النمسوي وباتشوكا المكسيكي هو الفريق الحقيقي الذي يجب التغلب عليه.

وقال راموس للصحافيين "ريال مدريد دائما هو المرشح في البطولات الكبرى".

وأضاف أن "الملكي هو الأفضل في العالم، بالنظر إلى مستوى النادي واللاعبين، وللذهنية التي ترسّخت هناك منذ سنوات طويلة".

ويقود تشابي ألونسو الفريق الملكي بعد فكّ الارتباط بالإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي انتقل لتدريب البرازيل.

وعن ذلك قال راموس "وصول تشابي سيكون مثيرا للاهتمام، لقد فاز بكل شيء كلاعب، ويعرف كيف يعمل النادي، وهذا قد يساعده كثيرا في هذه الحقبة الجديدة".

ورأى راموس أن فشل ريال مدريد في الفوز بأي لقب كبير هذا الموسم لا يتحمل سببه نجم الهجوم الفرنسي كيليان مبابي الذي لعب إلى جانب الإسباني في باريس سان جيرمان سابقا.

وقال أيضا "خلال الأعوام الـ5 أو الـ10 المقبلة، أراهن أن كيليان سيفوز بـ4 أو 5 كرات ذهبية".

وغادر القائد السابق لريال مدريد الفريق عام 2021، وقال إنه يفضل عدم مواجهة ناديه السابق في الولايات المتحدة.

وتابع "مواجهة زملائك السابقين دائما أمر جميل، لكن إن لم نلتقِ فسيكون ذلك أفضل بكثير ونتجنب نحن وهم هذا الشعور غير المريح".