إيطاليا تستضيف سداسي التتويج بالدوري الليبي للمرة الثانية

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن استضافة إيطاليا لمباريات سداسي التتويج بالدوري الليبي الممتاز للمرة الثانية على التوالي.

وينافس 35 فريقا في الدوري الليبي المكون من 4 مجموعات، تأهل منها 12 فريقا إلى المرحلة الثانية قسمت على مجموعتين، ويصعد أول 3 فرق من كل مجموعة إلى الدوري السداسي للمنافسة على اللقب.

وقال الاتحاد الليبي لكرة القدم، في بيان عبر حسابه على موقع فيسبوك، إن مباريات سداسي التتويج بالدوري الممتاز ستقام في ميلانو بإيطاليا بتنسيق مباشر مع الاتحاد الإيطالي للعبة وبدعم من الحكومة الإيطالية.

ولم تحسم بعد هوية الفرق الستة التي ستتنافس فيما بينها على التتويج بلقب الدوري الليبي لموسم 2024-2025.