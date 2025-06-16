تشافي تحت رادار الأهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية أن مدرب برشلونة السابق تشافي هيرنانديز يعد أحد أبرز الخيارات للإشراف على تدريب الأهلي السعودي في الموسم المقبل.

ووفقا لديفيد أورنستين، الصحفي في صحيفة "ذا أتلتيك"، يتوقف الأمر على رحيل المدرب الحالي للنادي، ماتياس يايسله (37 عاما).

ويمتد عقد يايسله مع الأهلي حتى عام 2026، وقد رفض عروض تجديد عديدة، مما دفع النادي إلى فتح مفاوضات مع مرشحين آخرين.

وظل مدرب برشلونة السابق من دون نادٍ منذ مايو/أيار 2024، منذ إقالته من منصبه بسبب سوء النتائج، وارتبط اسمه مؤخرا بأندية مختلفة مثل أياكس أمستردام، وميلان، ويوفنتوس، ومانشستر يونايتد وبايرن ليفركوزن.

وخاض تشافي تجربة تدريبية ناجحة مع برشلونة بين عامي 2021 و2024، توّج خلالها بلقب الدوري وكأس السوبر الإسبانيين موسم 2022-2023، كما سبق له التتويج بالدوري والكأس مع السد القطري.

خيار آخر

إلى جانب تشافي، يبرز أنجي بوستيكوغلو مدرب توتنهام السابق (59 عاما) خيارا ثانيا على طاولة النادي السعودي.

وقد غادر بوستيكوغلو منصبه بعد فوزه بالدوري الأوروبي، وهو أول لقب للنادي الإنجليزي منذ 17 عامًا، لكن فريقه احتل المركز 17 في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارته 22 مباراة من أصل 38.