انهار المدافع أندريس فيليبي رومان أرضا -بجانب خط التماس- دون أي احتكاك متسببا في حالة من الذعر والخوف بإحدى مباريات الدوري الكولومبي لكرة القدم.

وبعد ربع ساعة من بداية المباراة بين فريقه أتلتيكو ناسيونال وإنديبندينتي سانتا في، شوهد الظهير أندريس فيليبي البالغ 29 عاما يتأرجح أثناء توقف اللعب، قبل أن ينهار فجأة فاقدا للوعي.

وتذكر العديد من المشجعين ما حدث لكريستيان إريكسن في 12 يونيو/حزيران 2021 مع الدانمارك في بطولة أوروبا، عندما تعرض لسكتة قلبية وسقط على أرض الملعب.

وعلى الفور أوقف الحكم اللعب وهرع المسعفون لإنقاذ اللاعب الذي لحسن حظه استعاد وعيه سريعا، ونهض من تلقاء نفسه وغادر الملعب في سيارة إسعاف.

وفاز أتلتيكو ناسيونال بالمباراة بنتيجة 2-1، بفضل هدفين سجلهما مهاجم رينجرز السابق ألفريدو موريلوس، بينما سجل هوغو روداليجا هدفا لصالح المضيف.

🚨 ¡Andrés Felipe Román se desplomó en terreno de juego y después el jugador se puso de pie por sus propios medios! ¡El lateral tuvo que ser sustituido! Se está a la espera de información oficial para saber el estado del jugador, además de conocimiento de la razón de su caída. pic.twitter.com/HsbUz19sCI — Win Sports (@WinSportsTV) June 13, 2025

مشاكل في القلب

بعد خضوعه لتخطيط قلب، طمأن اللاعب الجميع عبر حساباته على مواقع التواصل قائلا "كل شيء على ما يرام يا رفاق، شكرا على رسائلكم".

وكان رومان على وشك التوقيع مع عملاق الأرجنتين بوكا جونيورز عام 2021، لكن الصفقة فشلت بعد اجتيازه الفحص الطبي، وحامت شكوك حول معاناة اللاعب من اعتلال عضلة القلب الضخامي، على الرغم من أن الاختبارات الإضافية لم تكشف عن هذه الحالة الخطيرة بين أفراد عائلته.

وبعد تلك الانتكاسة، ابتعد رومان -الذي خاض مباراة دولية واحدة مع كولومبيا- عن الملاعب 5 أشهر قبل أن يستعيد عافيته وينضم إلى ناسيونال قبل 3 سنوات قادما من ميلوناريوس في بوغوتا.