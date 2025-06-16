هل يسير فيتينيا نجم سان جيرمان على خطى رودري ويفوز بالكرة الذهبية؟

يبدو أن المستوى الكبير الذي قدّمه البرتغالي فيتينيا متوسط ميدان باريس سان جيرمان مع فريقه وكذلك منتخب بلاده في الموسم الماضي وضعه على قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم من وجهة نظر زملائه وعدد من اللاعبين الآخرين من فرق أخرى.

وتُوج فيتور ماشادو فيريرا الشهير "بفيتينيا" بالثلاثية التاريخية مع سان جيرمان (الدوري والكأس الفرنسيين ودوري أبطال أوروبا) وأضاف إليهم لقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب البرتغال، لتنهال عليه عبارات المديح والإطراء من عالم كرة القدم.

Ligue 1 🏆

Coupe de France 🏆

Champions League 🏆

Nations League 🏆 Should Vitinha be a contender for the Ballon d'Or? 👀 pic.twitter.com/114mFpGwMX — Football on TNT Sports (@footballontnt) June 8, 2025

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 نونو مينديز ظهير طائر أوقف صلاح وساكا ولامين جمال list 2 of 2 ليفربول يتعاقد مع فيرتز بمبلغ قياسي end of list

وعلّقت صحيفة "ماركا" الإسبانية على ما قدّمه فيتينيا بالموسم الماضي بالقول "كل ما يلمسه البرتغالي يتحوّل إلى ذهب".

وأثنى لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد ما يقدّمه فيتينيا قائلا "هو لاعب أحبّه كثيرا. إنه منظم وعنصر لا غنى عنه يجعل الفريق يلعب بشكل أفضل. في رأيي هو أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم إن لم يكن الأفضل إذ يتمتع بلمسة رائعة ورؤية لعب استثنائية".

Vitinha se suma a la 'fiebre del oro': "Si Rodri lo ganó, el también lo merece" https://t.co/x0PQhC6FYX — MARCA (@marca) June 15, 2025

إعلان

وذهب الألماني المعتزل توني كروس إلى أبعد من ذلك إذ اعتبره مرشحه المفضل للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025.

وأوضح كروس "ربما أكون منحازا للاعبي الوسط، لكن إذا فازت البرتغال بدوري الأمم، لكن إذا فازت البرتغال بدوري الأمم (وهو ما حدث) امنحوا الكرة الذهبية لفيتينيا. إنه يتمتع بذكاء كروي استثنائي، هو لاعب مظلوم بشدة ولهذا هو مرشحي المفضل".

أما مواطنه روبن دياز لاعب مانشستر سيتي فقال "من حقه أن يحلم بالكرة الذهبية. لقد أظهر هذا الموسم نوعية اللاعب الذي هو عليه وما يمكنه تحقيقه".

ودعم البلجيكي روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال هذه الفكرة بقوله "كل الألقاب التي فاز بها فيتينا تبرّر ترشيحه. كان عنصرا أساسيا في نجاح باريس سان جيرمان من خلال أسلوبه وفاعليته، إنه يستحق الكرة الذهبية".

Et si Vitinha raflait finalement… le Ballon d'or 🌕🌟 Vous le mettez à quelle place ici ? pic.twitter.com/8x5xLCnE0q — RMC Sport (@RMCsport) June 9, 2025

أما لويس إنريكي مدربه في باريس فأغدق عليه بالمديح بعبارات طريفة "أحيانا أنظر إليه وأقول إنه ليس لاعب تكتيكي بل يمارس ألعاب الفيديو (بلاي ستيشن)، يتحكم بالإيقاع ويتعامل وكأنه في غرفة الجلوس الخاصة به. إذا فاز رودري (لاعب مانشستر سيتي) بالكرة الذهبية الموسم الماضي، فإن فيتينيا يستحقها بلا شك".

وأضاف "هو لاعب فريد يتقن الدور المطلوب منه تماما. يحتفظ بالكرة، يمرّر، يسجل، قوي بدنيا وذو عقلية رائعة".

لكن فيتينيا (25 عاما) يبدو غير منشغل بمثل هذه الأحاديث، واضعا تركيزه فقط على المنافسة على الألقاب المتبقية.

وقال فيتينيا "لقد فزنا بكل بطولة شاركنا فيها ولا يزال كأس العالم للأندية في الطريق"، وعند سؤاله عن الكرة الذهبية أجاب "أفضّل ترك هذا للآخرين. ما أريده هو الفوز بالألقاب الجماعية".

إعلان

احصائيات فيتينيا

في الأثناء استعرضت الصحيفة ذاتها بعض احصائيات فيتينيا بالموسم الماضي 2024-2025 وهي كالتالي: