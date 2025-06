هل يسير فيتينيا نجم سان جيرمان على خطى رودري ويفوز بالكرة الذهبية؟

يبدو أن المستوى الكبير الذي قدّمه البرتغالي فيتينيا متوسط ميدان باريس سان جيرمان مع فريقه وكذلك منتخب بلاده في الموسم الماضي وضعه على قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم من وجهة نظر زملائه وعدد من اللاعبين الآخرين من فرق أخرى.

وتُوج فيتور ماشادو فيريرا الشهير "بفيتينيا" بالثلاثية التاريخية مع سان جيرمان (الدوري والكأس الفرنسيين ودوري أبطال أوروبا) وأضاف إليهم لقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب البرتغال، لتنهال عليه عبارات المديح والإطراء من عالم كرة القدم.

Ligue 1 🏆

Coupe de France 🏆

Champions League 🏆

Nations League 🏆

Should Vitinha be a contender for the Ballon d'Or? 👀 pic.twitter.com/114mFpGwMX

— Football on TNT Sports (@footballontnt) June 8, 2025