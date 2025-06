عرض تركي للألماني تير شتيغن حارس برشلونة

فجّر تقرير تركي مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص مستقبل الألماني مارك أندريه تير شتيغن حارس مرمى برشلونة، الذي يعيش حالة من عدم الوضوح بشأن بقائه مع الفريق الكتالوني من عدمه.

وأكد أوكان بوروك مدرب غلطة سراي مرارا على حاجة الفريق إلى الدعم بصفقتين أو 3 على الأقل، وهي مطالب يعتزم الرئيس دورسون أوزبك تحقيقها في سوق الانتقالات الصيفية الحالية من أجل مقارعة الأندية الأوروبية الكبرى.

من أبرز أولويات النادي هي العثور على بديل من الطراز الرفيع لحراسة المرمى حيث ترك رحيل الأورغوياني فيرناندو موسليرا فراغا يتوجب ملؤه بحارس عالمي المستوى، وهنا ظهر اسم تير شتيغن كأحد الأهداف الرئيسة.

وعليه خطا غلطة سراي خطوة إلى الأمام من أجل التعاقد مع تير شتيغن، حيث قدّم بطل الدوري التركي في المواسم الثلاثة الأخيرة عرضا أوليا يتضمن راتبا سنويا بقيمة 5 ملايين يورو صافية.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن هذا المبلغ لا يعادل الراتب الحالي لتير شتيغن مع البارسا، لكنه ليس بعيدا كثيرا عنه.

وأبدى غلطة سراي مرونة كبيرة من أجل التفاوض مع برشلونة حول التفاصيل سواء عبر صفقة بسيطة أو إعارة مع خيار الشراء في نهاية الموسم التالي.

في الأثناء، ذهبت صحيفة "فاناتيك" التركية إلى أبعد من ذلك حين أكدت أن الحارس الألماني وافق بالفعل على العرض من حيث الشروط الشخصية، وينتظر فقط الاتفاق بين الناديين.

ومن جهة برشلونة، فمن المعروف أن النادي يتمنى مغادرة تير شتيغن مع اقتراب الإدارة من حسم صفقة انتقال خوان غارسيا حارس مرمى إسبانيول.

لكن "سبورت" أشارت إلى أنه حتى اللحظة يبدو الحارس الألماني متمسكا بقرار البقاء، بل التذكير بأن عقده مع البلوغرانا ممتد حتى عام 2028، مما يعني عدم وجود أي مؤشرات على استعداده للاستماع لأي عروض.

ويراهن رئيس ومدرب غلطة سراي على توفير بيئة مثالية للنجوم المستقبليين في الموسم الذي يسبق بطولة كأس العالم 2026، فأثمر عن ذلك وصول الألماني ليروي ساني من بايرن ميونخ، في حين يأمل النادي التركي في ضم مواطنيه تير شتيغن وإلكاي غوندوغان إلى صفوفه خاصة أنه سيشارك الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا.

