صفقات ريال مدريد التاريخية بعد دفع قيمة الشرط الجزائي

جرت العادة في عرف كرة القدم أن تدخل الأندية في مفاوضات فيما بينها من أجل الحصول على خدمات لاعب معين مقابل مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

لكن هناك حالات عديدة تضع فيها الأندية العراقيل أمام نظيرتها وترفض مبدأ التفاوض، معلنة أن السبيل الوحيد الذي من شأنه أن يتمم الصفقة هو دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد اللاعب، الأمر الذي وجد فيه ريال مدريد نفسه مضطرا له أكثر من مرة طوال تاريخه.

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آخر هذه الصفقات كان المدافع الإسباني دين هويسين الذي حط الرحال أخيرا بين أسوار النادي الملكي بعد دفع الشرط الجزائي لناديه السابق بورنموث الإنجليزي.

ولا تُعد صفقة هويسين الوحيدة التي تمت بهذه الطريقة (دفع الشرط الجزائي)، بل حدث ذلك مرارا مع ريال مدريد، وفق ما أكدت صحيفة "آس" الإسبانية.

وتاليا الصفقات التي أبرمها ريال مدريد طوال تاريخه عبر دفع الشرط الجزائي في عقود اللاعبين:

الإسباني دين هويسن: تعاقد معه ريال مدريد في صيف عام 2025 قادما من بورنموث الإنجليزي مقابل 58 مليون يورو. البرازيلي إيدير ميليتاو: تعاقد معه ريال مدريد في صيف عام 2019 قادما من بورتو البرتغالي مقابل 50 مليون يورو. الإسباني داني سيبايوس: تعاقد مع ريال مدريد في صيف 2017 قادما من مواطنه ريال بيتيس مقابل 16.5 مليون يورو. الفرنسي ثيو هيرنانديز: تعاقد معه ريال مدريد في صيف 2017 قادما من جاره اللدود أتلتيكو مدريد مقابل 30 مليون يورو. الكوستاريكي كيلور نافاس: تعاقد معه ريال مدريد صيف عام 2014 قادما من مواطنه ليفانتي مقابل 10 ملايين يورو. الإسباني آسيير إيارامندي: تعاقد معه ريال مدريد صيف 2013 قادما من مواطنه ريال سوسيداد مقابل 32 مليون يورو. البرازيلي روبينيو: تعاقد معه ريال مدريد صيف 2005 قادما من سانتوس البرازيلي مقابل 24 مليون يورو. الإسباني سيرخيو راموس: تعاقد معه ريال مدريد صيف 2005 قادما من مواطنه إشبيلية مقابل 27 مليون يورو. البرتغالي لويس فيغو: تعاقد مع ريال مدريد صيف العام 2000 قادما من الغريم التقليدي برشلونة مقابل 60 مليون يورو، وهي الأشهر في تاريخ النادي الملكي وأكثرها إثارة للجدل. الإسباني فرناندو مورينتس: تعاقد معه ريال مدريد عام 1997 قادما من مواطنه ريال سرقسطة مقابل 6 ملايين يورو. الإسباني أيتور كارانكا: تعاقد معه ريال مدريد عام 1997 قادما من مواطنه أتلتيك بيلباو مقابل 6 ملايين يورو. اليوغوسلافي بريدراغ ميياتوفيتش: تعاقد معه ريال مدريد عام 1996 قادما من مواطنه فالنسيا مقابل 9 ملايين يورو. الإسباني لويس ميا: تعاقد معه ريال مدريد عام 1990 قادما من الغريم التقليدي برشلونة مقابل مليوني يورو. الإسباني باكو يورينتي: تعاقد مع ريال مدريد عام 1985 قادما من الجار اللدود أتلتيكو مدريد مقابل 300 ألف يورو.