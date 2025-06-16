ريال مدريد يقترب من تجديد عقد إبراهيم دياز وكورتوا

أفادت تقارير صحفية بأن نادي ريال مدريد بات قريبا جدا من حسم اتفاق تجديد عقد النجم المغربي إبراهيم دياز، إذ وصلت المفاوضات إلى مراحلها النهائية والاتفاق الرسمي بات وشيكا.

وبحسب المعلومات التي نشرها الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين في وقت سابق، فإن إبراهيم دياز أبدى رغبة واضحة في الاستمرار داخل أسوار "سانتياغو برنابيو"، في ظل قناعة الجهاز الفني بإمكاناته الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق.

ووفقا لمصادر رومانو، فإن الخطوة التالية التي ستتم قريبا ستشمل تجديد عقود كل من إبراهيم دياز والحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وعلق الصحفي الإيطالي على تجديد عقد النجم المغربي مع ريال مدريد قائلا إن "وجود لاعب مثله (إبراهيم دياز) على مقاعد البدلاء، قادر على قلب مجريات المباريات، رفاهية لا يمتلكها سوى القليل من الفرق".