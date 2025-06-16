رياضة|الدوري الإنجليزي|المملكة المتحدة

تشلسي يعرض مليون دولار لضم لاعب عمره 13 عاما

الطفل الإنجليزي الموهوب كامدن شابر
كامدن شابر وصل إلى بريطانيا قبل عام واحد وتألق مع بلاكبيرن روفرز (مواقع التواصل)
16/6/2025

دخل الثنائي الإنجليزي مانشستر سيتي وتشلسي في صراع قوي من أجل الفوز بخدمات طفل موهوب يلعب في صفوف بلاكبيرن روفرز.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الفريقين الكبيرين يسعيان للتعاقد مع الموهبة كامدن شابر البالغ من العمر (13 عاما) فقط.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وأوضحت أن مانشستر سيتي كان قريبا للغاية من حسم الصفقة خلال الأيام القليلة الماضية، قبل أن يدخل تشلسي على الخط ويقدّم مبلغا مذهلا وصل إلى 700 ألف جنيه إسترليني (952 ألف دولار) من أجل خطف اللاعب قبل السيتزنز.

وأشارت إلى أن مانشستر سيتي يضم في صفوفه شقيقه الأصغر أستين الذي يلعب في مركز حراسة المرمى، وهو الأمر الذي يصب في صالح الفريق السماوي، لكن المبلغ المعروض من تشلسي قد يغيّر خطط كامدن الذي وصل إلى البلاد قبل عام واحد قادما من جنوب أفريقيا.

يذكر أن تشلسي ومانشستر سيتي دخلا بقوة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية وأبرما العديد من الصفقات الكبرى، قبل السفر إلى الولايات المتحدة والمنافسة في كأس العالم للأندية.

الصفقات التي حسمها تشلسي:

  • الإنجليزي ليام ديلاب قادما من إيبسويتش تاون.
  • البرتغالي داريو إيسوغو قادما من سبورتينغ.
  • الفرنسي مامادو سار قادما ستراسبورغ.

الصفقات التي حسمها مانشستر سيتي:

  • الهولندي تيجاني رايندرز قادما من ميلان.
  • الجزائري ريان آيت نوري قادما من وولفرهامبتون.
  • الفرنسي ريان شرقي قادما من ليون.
  • الإنجليزي ماركوس بيتينيلي قادما من تشلسي.
إعلان

وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية تشلسي في المجموعة الرابعة إلى جانب فلامينغو البرازيلي، والترجي التونسي وكلوب ليون المكسيكي، بينما استقر مانشستر سيتي في المجموعة السابعة مع فرق الوداد المغربي، والعين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي.

المصدر: صن

إعلان